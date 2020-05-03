Ирина Шейк обратилась к Донателле Версаче в честь ее 65-летия

Бывшая возлюбленная Брэдли Купера разместила в блоге совместную фотографию с именинницей. В подписи к сюжету она назвала 65-летнюю знаменитость «королевой», «потрясающей матерью и подругой». Затем Ирина Шейк призналась кумиру в любви. 2 мая модельера поздравили с 65-летием многие коллеги, близкие друзья, родные и поклонники. Фанаты российской манекенщицы также присоединились к теплым пожеланиям в адрес Донателлы Версаче, назвав позировавших на снимке звезд «восхитительными женщинами».Дизайнер стала руководителем итальянской модной компании после смерти старшего брата в 1997 году. Джанни Версаче скончался в результате выстрела американского серийного убийцы Эндрю Кьюнена, который в последствии избежал ареста и был обнаружен мертвым.У родственницы покойного модельера есть 2 взрослых детей от экс-супруга Пола Бека – Аллегра и Дэниел. Звезда не любит долго находиться на одном месте, поэтому живет попеременно в разных городах.