МИД Украины обвинило Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе в 2014 году
В МИД Украины обвинили Россию в нежелании выяснить причины гибели людей в Одессе, что имело место 2 мая 2014. По случаю шестой годовщины трагедии ведомство высказало свое сожаление относительно “лицемерия пропаганды” со стороны РФ.
Украинская сторона пожаловалась, что Россия спрятала одного из ключевых фигурантов следственных действий по делу о произошедшем в Одессе, а именно Фучеджи, а также обеспечила ему гражданство страны с отказом в экстрадиции. В МИД страны подчеркнули, что в рамках диалога об обмене удерживаемыми Москва потребовала выдать как минимум девять человек, задействованных в беспорядках под флагами России.
Согласно официальным данным, в ходе противостояния с националистами сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен, а в итоге погибли 48 человек.
Украинская сторона пожаловалась, что Россия спрятала одного из ключевых фигурантов следственных действий по делу о произошедшем в Одессе, а именно Фучеджи, а также обеспечила ему гражданство страны с отказом в экстрадиции. В МИД страны подчеркнули, что в рамках диалога об обмене удерживаемыми Москва потребовала выдать как минимум девять человек, задействованных в беспорядках под флагами России.
Согласно официальным данным, в ходе противостояния с националистами сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен, а в итоге погибли 48 человек.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:17