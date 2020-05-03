МИД Украины обвинило Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе в 2014 году





Украинская сторона пожаловалась, что Россия спрятала одного из ключевых фигурантов следственных действий по делу о произошедшем в Одессе, а именно Фучеджи, а также обеспечила ему гражданство страны с отказом в экстрадиции. В МИД страны подчеркнули, что в рамках диалога об обмене удерживаемыми Москва потребовала выдать как минимум девять человек, задействованных в беспорядках под флагами России.Согласно официальным данным, в ходе противостояния с националистами сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен, а в итоге погибли 48 человек.