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Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от COVID-19

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал о существовании у медиков особых планов на случай его гибели из-за COVID-19. Политик поделился деталями о своём самочувствии с журналистами местных изданий.
Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от COVID-19

«Было сложно поверить, что лишь за несколько дней моё состояние здоровья станет настолько хуже. Врачи предоставляли "литры" кислорода во время обеспечения терапии для борьбы с заболеванием, однако это оставило только разочарование из-за отсутствия улучшения», - цитируют СМИ слова британского премьер-министра.


Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с тяжелой формой поражения коронавирусной инфекцией. В медучреждении глава правительства Великобритании оставался на протяжении недели. При этом несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. С момента выписки политик на протяжении 14 дней проходил этап восстановления в домашних условиях. К исполнению собственных обязанностей главы правительства Борис Джонсон возвратился 27 апреля.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:09

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