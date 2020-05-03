Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от COVID-19

«Было сложно поверить, что лишь за несколько дней моё состояние здоровья станет настолько хуже. Врачи предоставляли "литры" кислорода во время обеспечения терапии для борьбы с заболеванием, однако это оставило только разочарование из-за отсутствия улучшения», - цитируют СМИ слова британского премьер-министра.





Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с тяжелой формой поражения коронавирусной инфекцией. В медучреждении глава правительства Великобритании оставался на протяжении недели. При этом несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. С момента выписки политик на протяжении 14 дней проходил этап восстановления в домашних условиях. К исполнению собственных обязанностей главы правительства Борис Джонсон возвратился 27 апреля.