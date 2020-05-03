Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от COVID-19
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал о существовании у медиков особых планов на случай его гибели из-за COVID-19. Политик поделился деталями о своём самочувствии с журналистами местных изданий.
Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с тяжелой формой поражения коронавирусной инфекцией. В медучреждении глава правительства Великобритании оставался на протяжении недели. При этом несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. С момента выписки политик на протяжении 14 дней проходил этап восстановления в домашних условиях. К исполнению собственных обязанностей главы правительства Борис Джонсон возвратился 27 апреля.
«Было сложно поверить, что лишь за несколько дней моё состояние здоровья станет настолько хуже. Врачи предоставляли "литры" кислорода во время обеспечения терапии для борьбы с заболеванием, однако это оставило только разочарование из-за отсутствия улучшения», - цитируют СМИ слова британского премьер-министра.
Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован с тяжелой формой поражения коронавирусной инфекцией. В медучреждении глава правительства Великобритании оставался на протяжении недели. При этом несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. С момента выписки политик на протяжении 14 дней проходил этап восстановления в домашних условиях. К исполнению собственных обязанностей главы правительства Борис Джонсон возвратился 27 апреля.