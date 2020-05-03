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Американский сериал о Екатерине Великой показывает русских невежественными особами с плохим чувством юмора

В сериале производства США о Екатерине Великой русских показали как невежественных людей с плохим чувством юмора. Сюжет многосерийной картины россияне смогут оценить с середины мая.
Американский сериал о Екатерине Великой показывает русских невежественными особами с плохим чувством юмора

Сатирическая картина «Великая» рассказывает о жизни будущей российской императрицы Екатерины II. Исполнить роль последней доверили Эль Фаннинг. По сюжету героиня говорит подруге о скором вступлении в брак с императором Петром III. Она начинает учить русский и отправляется в другую страну. Проблемой становится сложность взаимодействия с обществом невоспитанных и плохо образованных людей, к числу которых относят и российского императора.

Почти все при дворе оказались жестокими людьми, которые кроме беспорядочных половых связей следуют шокирующим традициям. Создатели фильма ввели в сериал медведей и водку, а ключевой задачей женщин в Российской империи посчитали рождение наследников. В эпизоде с постройкой школы для всех желающих император даёт разрешение на создание учреждения по просьбе супруги, но после появления информации о намерении учить там женщин приказывает сжечь здание. Создатели сериала не претендуют на историческую достоверность. Многие ключевые персонажи вымышлены и не имеют исторических прототипов. По этой причине отзывы о картине носят противоречивый характер.

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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:07

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