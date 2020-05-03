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"Сперма содержит снотворное": Ученые перечислили самые необычные факты о сексе

Вопреки распространенному мнению, секс используется не только для продолжения рода, удовольствия или проявления чувств. Ученые решили перечислить самые необычные факты о половых отношениях.

Многочисленные исследования доказали, что есть еще два вида животных помимо человека, которые занимаются сексом для удовольствия - бонобо (карликовые шимпанзе) и дельфины. Выброс эндорфинов также позволяет избавится от головной боли, которая часто становится предлогом для отказа. Дело в том, что интимный акт способствует снижению давления в сосудах кровеносной системы и улучшению настроения. Более того, эксперты из Нью-Йоркского университета выяснили, что сперматозоиды содержат химические соединения, которые помогают в борьбе с депрессией. Они не только обладают успокаивающим и снотворным эффектом, но и влияют на упрочнение эмоциональной связи.

Особый интерес у специалистов вызывает природа оргазма. Известно, что у мужчин и женщин во время эйфории пульс может увеличиваться до 140 ударов в минуту. В других случаях такой сердечный ритм мог бы стать причиной для вызова бригады скорой помощи. Более того, слабый пол испытывает оргазм более 20 секунд, хотя и достигает его с большим трудом. По признанию одного из наиболее знаменитых секс-символов XX века - Мэрилин Монро, ни один из супругов или любовников так и не смог удовлетворить её. Что касается частоты половых актов, то в этом плане лидирует население Греции: местные жители занимаются любовью в среднем 138 раз в год. В конце списка оказались японцы - они предаются страсти всего 45 раз за тот же период.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:03

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