Екатерина Климова рассказала о своих слабых сторонах в профессиональном плане

Актриса вышла в прямой эфир своего Instagram-аккаунта, чтобы ответить на некоторые вопросы подписчиков. Модератором «выпуска», стала дочь Климовой Лиза, которая и сняла видео.В ходе виртуального общения с поклонниками знаменитость призналась, что абсолютно не владеет английским языком и поэтому самореализоваться может только в отечественном кинематографе. При этом Екатерина Климова отметила, что даже если бы имела такие же амбиции, как Юлия Снигирь, вряд ли бы у нее что-то получилось.По словам актрисы, именно из-за незнания английского или какого-либо другого языка, кроме родного, ей и не поступали предложения сняться в иностранных картинах. Почти так же дело обстоит с комедийными ролями. Климову на них попросту не зовут, так как подобная профессиональная специфика ей плохо дается. Знаменитость признается, что сама отдает предпочтение воплощению на экране драматических характеров, ведь это «всегда благодатный материал».