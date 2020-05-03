Филипп Киркоров поздравил с днем рождения британского певца Энгельберта Хампердинка

По словам отечественного поп-короля, он помнит голос своего кумира еще с виниловых пластинок, игравших в его доме. Как отметил Киркоров, в столь непростой для всего мира ситуации певцу необходимо беречь свое здоровье. Артист пожелал, чтобы семья и близкие Энгельберта Хампердинка оставались в безопасности. Также он написал, чтобы именинник наслаждался своим днем рождения. Затем экс-супруг Пугачевой сообщил, что мысленно поднимает бокал и произносит тост в честь артиста.Хампердинк является британским исполнителем, пик популярности которого пришелся на 60-80-е годы. В конце публикации Киркоров назвал певца своим учителем и гуру, а также признался ему в любви.