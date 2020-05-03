Выпуск крупного обновления Windows 10 перенесен из-за уязвимости «нулевого дня»





Участники проекта Insider, ориентированного на проверку работоспособности операционной системы в реальных условиях эксплуатации, должны были получить конечную сборку оболочки в ближайшее время. Теперь стала доступна информация касательно задержки выпуска соответствующего апдейта. Компании-производители компьютерной техники должны были проверить совместимость своих продуктов с Windows версии 10 May 2020 уже 28 апреля. Для рядовых пользователей продукт запланирован к рассылке на 12 мая.В настоящее время сообщается, что релиз для технологических фирм состоится 5 мая. Независимые разработчики смогут оценить работу программы 12 мая, а остальные пользователи 28 мая. Это имеет отношение к выявлению специалистами компании Microsoft уязвимости, которая получила описание как проблема «нулевого дня». Она найдена в системе безопасности программной оболочки и планируется к исправлению до официального выпуска пакета апдейта «10 May 2020».