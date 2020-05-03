Выпуск крупного обновления Windows 10 перенесен из-за уязвимости «нулевого дня»
Выпуск крупного апдейта для операционной системы Windows 10 перенесли по причине уязвимости «нулевого дня». Как стало известно, компания Microsoft уже почти завершила создание программного пакета для своей ОС, обозначенной как набор с индексом «10 May 2020».
Участники проекта Insider, ориентированного на проверку работоспособности операционной системы в реальных условиях эксплуатации, должны были получить конечную сборку оболочки в ближайшее время. Теперь стала доступна информация касательно задержки выпуска соответствующего апдейта. Компании-производители компьютерной техники должны были проверить совместимость своих продуктов с Windows версии 10 May 2020 уже 28 апреля. Для рядовых пользователей продукт запланирован к рассылке на 12 мая.
В настоящее время сообщается, что релиз для технологических фирм состоится 5 мая. Независимые разработчики смогут оценить работу программы 12 мая, а остальные пользователи 28 мая. Это имеет отношение к выявлению специалистами компании Microsoft уязвимости, которая получила описание как проблема «нулевого дня». Она найдена в системе безопасности программной оболочки и планируется к исправлению до официального выпуска пакета апдейта «10 May 2020».
Участники проекта Insider, ориентированного на проверку работоспособности операционной системы в реальных условиях эксплуатации, должны были получить конечную сборку оболочки в ближайшее время. Теперь стала доступна информация касательно задержки выпуска соответствующего апдейта. Компании-производители компьютерной техники должны были проверить совместимость своих продуктов с Windows версии 10 May 2020 уже 28 апреля. Для рядовых пользователей продукт запланирован к рассылке на 12 мая.
В настоящее время сообщается, что релиз для технологических фирм состоится 5 мая. Независимые разработчики смогут оценить работу программы 12 мая, а остальные пользователи 28 мая. Это имеет отношение к выявлению специалистами компании Microsoft уязвимости, которая получила описание как проблема «нулевого дня». Она найдена в системе безопасности программной оболочки и планируется к исправлению до официального выпуска пакета апдейта «10 May 2020».
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:55