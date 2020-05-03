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Учителя йоги дали рекомендации, как преодолеть страх перед коронавирусом

Учителя йоги дали рекомендации относительно того, каким образом можно преодолеть страх перед коронавирусом. Индийские инструкторы советуют в первую очередь придерживаться здорового сна и жить по естественным ритмам.

Чтобы расслабиться в условиях стресса, к которому привела пандемия коронавируса, можно применять такие расслабляющие практики, как йога-нидра, пранаяма и медитация. Однако эксперт Кумар Пандей в первую очередь советует высыпаться и пытаться жить так, чтобы это соответствовало ритмами природы. Важно есть здоровую пищу и накапливать “оджас”, что будет способствовать оздоровлению иммунной системы и поддерживать низкий уровень стресса. Он посоветовал с утра полоскать горло и промывать нос, а также пить отвары, способствующие успокоению. Хорошему самочувствию будет способствовать пранаяма, а именно комплекс дыхательных практик.

Учителя йоги из России призывают попробовать на себе медитацию. В частности, инструктор Александр Бельчиков считает такие упражнения полезными для концентрации и формирования правильного дыхания. Он также рекомендует оценить йогу-нидру, ее относят к практике “осознанного расслабления”.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:48

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