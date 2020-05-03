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«Карантинная романтика»: Петров устроил свидание с Милославской на пустом стадионе

Александр Петров успел пригласить Стасю Милославскую на необычное свидание, проходящее на пустом стадионе еще до карантина. Теперь влюбленные пересматривают сделанные во время «выхода в свет» кадры, и скучают за возможностью посещать массовые мероприятия.

На самоизоляции артисты стараются не скучать и посвящать все свободное время друг другу. Недавно 24-летняя актриса рассказала поклонникам, что осваивает кулинарное искусство, чтобы баловать возлюбленного гастрономическими изысками. Милославская даже узнала рецепт фирменного блюда одного из столичных ресторанов и сумела его воссоздать на своей кухне.

Однако для активных и деятельных молодых звезд постоянное нахождение в закрытом пространстве – это то еще испытание. Несмотря на наличие хобби и возможности общаться друг с другом, Александр Петров и Стася Милославская очень скучают за тем временем, когда можно было регулярно посещать различные мероприятия. Из ностальгических побуждений влюбленные даже опубликовали в Instagram совместный кадр, сделанный на свидании. На нем актеры позируют в обнимку на фоне красно-белых трибун.

В подписи к фото Александр Петров отметил, что уже совсем заскучал дома и ему очень «хочется на стадион». Поклонники звезды фильма «Гоголь. Начало» разделили это чувство кумира и также признались, что устали от происходящего и мечтают поскорее вернуться к привычному ритму жизни и выходам в свет.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:30

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