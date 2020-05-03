Тим Кук назвал причины покупки смартфона iPhone SE второго поколения





Генеральный директор американской компании сообщил, что видит 2 ключевые причины для приобретения iPhone SE нового поколения. Первой он отметил возможность для пользователей перейти от использования Android на iOS. Второй причиной Кук считает желание пользователей стать владельцами компактного современного смартфона.Предположительно, в Apple рассматривают относительно низкую стоимость iPhone SE 2020 стимулирующим фактором для его покупки лицами, настроенными на переход к использованию другого программного интерфейса на собственных устройствах. Это снизит финансовый порог для соответствующего шага. При этом iPhone SE нового поколения значительно уступает многим Android-устройствам, если говорить о его дизайн-оформлении. Многие покупатели привыкли к тонким рамкам корпуса. На фоне девайсов, у которых эффективное использование передней панели корпуса дисплеем приближается к 100%, новинка от Apple вызывает большое недовольство. Некоторые интернет-пользователи называют оформление iPhone SE второго поколения пережитком прошлого.