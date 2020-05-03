АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Тим Кук назвал причины покупки смартфона iPhone SE второго поколения

Тим Кук описал причины для приобретения смартфона iPhone SE 2020. В отношении устройства ходят противоречивые отзывы, а часть из поклонников Apple назвали новинку разочаровывающей.
Тим Кук назвал причины покупки смартфона iPhone SE второго поколения

Генеральный директор американской компании сообщил, что видит 2 ключевые причины для приобретения iPhone SE нового поколения. Первой он отметил возможность для пользователей перейти от использования Android на iOS. Второй причиной Кук считает желание пользователей стать владельцами компактного современного смартфона.

Предположительно, в Apple рассматривают относительно низкую стоимость iPhone SE 2020 стимулирующим фактором для его покупки лицами, настроенными на переход к использованию другого программного интерфейса на собственных устройствах. Это снизит финансовый порог для соответствующего шага. При этом iPhone SE нового поколения значительно уступает многим Android-устройствам, если говорить о его дизайн-оформлении. Многие покупатели привыкли к тонким рамкам корпуса. На фоне девайсов, у которых эффективное использование передней панели корпуса дисплеем приближается к 100%, новинка от Apple вызывает большое недовольство. Некоторые интернет-пользователи называют оформление iPhone SE второго поколения пережитком прошлого.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В спальне Оксаны Самойлова нет места для рэпера…
Ученые рассказали о методах дистанцирования животных и насекомых от больных…
Данила Козловский отмечает 35-летие: Тайные романы…
Федоров день: Традиции и приметы…
«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии…
Обновленный Cadillac XT5 пользуется большим спросом в…
Алеся Кафельникова подтвердила наличие романа с сыном российского…
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой…
Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики COVID-19 в…
Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой…
Эксперты рассказали о влиянии кофе на управление…
Врач-психотерапевт Айна Громова назвала симптомы клинической депрессии на фоне вспышки…
Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская о Папунаишвили: «Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом…
В России изменили сроки прохождения техосмотра…
МИД Украины обвинило Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе в 2014…
Ирина Шейк обратилась к Донателле Версаче в честь ее…
Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от…
Американский сериал о Екатерине Великой показывает русских невежественными особами с плохим чувством…
"Сперма содержит снотворное": Ученые перечислили самые необычные факты о…
Екатерина Климова рассказала о своих слабых сторонах в профессиональном…
Выпуск крупного обновления Windows 10 перенесен из-за уязвимости «нулевого…
Учителя йоги дали рекомендации, как преодолеть страх перед…
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения британского певца Энгельберта…
В России разработали 3D-модель очага…
«Карантинная романтика»: Петров устроил свидание с Милославской на пустом…
Тим Кук назвал причины покупки смартфона iPhone SE второго…
Юристы назвали способы сохранения работы в условиях пандемии…
Просмотреть все новости