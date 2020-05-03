В России разработали 3D-модель очага туберкулёза





Представители научно-исследовательского института туберкулёза в Новосибирской области говорят, что для воссоздания воспаления вокруг очага экспертам ранее приходилось пользоваться образцами тканей лабораторных мышей. Результаты, зафиксированные на животных, не всегда были подходящими для человека. Поэтому исследователи обратились к 3D-гранулемам, создание которых заняло у них более полугода. Сама модель состоит из трёх элементов: клеток крови, микробактерий и трёхмерного матрикса., - утверждает автор проекта Сергей Белогородцев. С помощью этой технологии медикам удастся более эффективно следить за динамикой развития туберкулеза и темпами развития недуга в дыхательной системе. Кроме того, врачи получили возможность рассмотреть клеточный состав, который позволяет подобрать терапию для того или иного случая, учитывая специфику патогенеза.