Надежда Ангарская победила в шоу «Последний герой»

Последние сцены 2 сезона телепроекта снимались уже в ходе пандемии коронавируса на Филиппинах. Надежда Ангарская, Игорь Жук, Дмитрий Павлюк и Птаха оказались самыми сильными участниками и смогли дойти до финала. За несколько недель до последнего испытания сельский дояр часто становился победителем в различных заданиях, проявляя упорство и силу. В полуфинале он специально отдал первенство Жуку, чтобы сразиться с сильными соперниками. Вот только никто не думал, что победительницей передачи станет актриса, для которой испытания были сложными. Позднее она рассказала подписчикам в Instagram, что на выигрыш ее вдохновили мать и сын, навестившие знаменитость незадолго до завершения «Последнего героя».По словам Ангарской, увидев родных, она очень хотела домой, поскольку устала как физически, так и морально. Также артистка выразила благодарность за поддержку всем, кто за нее переживал. Тем временем на просторах Сети начался спор по поводу того, что Павлюк приложил немало усилий для победы в шоу и в итоге ее не получил.