«КамАЗ» создает для гонок «Дакар» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz
Айрат Мардеев, пилот гоночной команды «КАМАЗ-Мастер», сообщил о ведении работы над новым транспортным средством для участия в состязании «Дакар». Модель получит кабину от Mercedes-Benz.
Давая ответы на вопросы поклонников, гонщик пояснили причину по которой грузовой КАМАЗ-43509 оснащается комплектующими немецкой марки вместо использования аналога отечественного производства. Мардеев отметил отсутствие у российской компании собственного капотного грузового транспорта. Ввиду этого воспользоваться заменой от зарубежного производителя он считает естественным решением.
По словам спортсмена, немецкая корпорация является ключевым партнёром «КАМАЗа», а также активно сотрудничает с гоночной командой. Это облегчает использование готовой кабины от грузового авто, которое существует на рынке. В отношении новинки на «Дакаре», Мардеев отказался указывать сроки, сославшись на продолжение разработки проекта. Станет ли капотное грузовое авто использоваться во время «Дакара-2021», пока остаётся неизвестно. Имеется вероятность, что дебютный показ концепта пройдёт во время ралли-рейдов в России.
Давая ответы на вопросы поклонников, гонщик пояснили причину по которой грузовой КАМАЗ-43509 оснащается комплектующими немецкой марки вместо использования аналога отечественного производства. Мардеев отметил отсутствие у российской компании собственного капотного грузового транспорта. Ввиду этого воспользоваться заменой от зарубежного производителя он считает естественным решением.
По словам спортсмена, немецкая корпорация является ключевым партнёром «КАМАЗа», а также активно сотрудничает с гоночной командой. Это облегчает использование готовой кабины от грузового авто, которое существует на рынке. В отношении новинки на «Дакаре», Мардеев отказался указывать сроки, сославшись на продолжение разработки проекта. Станет ли капотное грузовое авто использоваться во время «Дакара-2021», пока остаётся неизвестно. Имеется вероятность, что дебютный показ концепта пройдёт во время ралли-рейдов в России.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:11