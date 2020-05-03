«КамАЗ» создает для гонок «Дакар» новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz





Давая ответы на вопросы поклонников, гонщик пояснили причину по которой грузовой КАМАЗ-43509 оснащается комплектующими немецкой марки вместо использования аналога отечественного производства. Мардеев отметил отсутствие у российской компании собственного капотного грузового транспорта. Ввиду этого воспользоваться заменой от зарубежного производителя он считает естественным решением.По словам спортсмена, немецкая корпорация является ключевым партнёром «КАМАЗа», а также активно сотрудничает с гоночной командой. Это облегчает использование готовой кабины от грузового авто, которое существует на рынке. В отношении новинки на «Дакаре», Мардеев отказался указывать сроки, сославшись на продолжение разработки проекта. Станет ли капотное грузовое авто использоваться во время «Дакара-2021», пока остаётся неизвестно. Имеется вероятность, что дебютный показ концепта пройдёт во время ралли-рейдов в России.