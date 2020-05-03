Юристы назвали способы сохранения работы в условиях пандемии коронавируса





Юрист Денис Валдеев напомнил, что сокращение по трудовому договору не может пройти быстро. Предупреждение об этом должно поступить за 2 месяца до даты увольнения. При наличии письменного согласия работника, его могут уволить с выплатой компенсации. После сокращения бывший сотрудник может рассчитывать на средний заработок в течение двух месяцев или до того времени, как он устроится на работу. Эксперт Юлия Севастьянова напомнила, что несправедливое увольнение можно оспорить в суде в течение месяца. При этом неоплачиваемый отпуск остается исключительно инициативой сотрудника. Официальная работа исключает вероятность понижения зарплаты в период пандемии.Юристы напоминают, что при нарушении режима самоизоляции из-за работы сотрудник должен иметь при себе пропуск, а при его отсутствии ему полагается штраф. Работа в дни карантина не может оплачиваться в двойном размере, поскольку не относится к выходным или праздничным дням. При задержке зарплаты на полмесяца можно уведомить работодателя о своем отказе выходить на работу, а также подать заявление в трудовую инспекцию или прокуратуру.