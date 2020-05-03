«В честь битвы за Хогвартс»: Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность



Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Годовщину сражения за Хогвартс фанаты вселенной Гарри Поттера отмечают ежегодно 2 мая. Согласно книге о приключениях юного волшебника и его друзей, это событие имело место в 1998 году, поэтому сейчас поклонники фэнтези празднуют 22-летие со дня защиты школы магии от темных сил.Автор хроники приключений Гарри Поттера Джоан Роулинг решила к важной для почитателей ее творчества дате приурочить крупное пожертвование на благотворительность. Британская писательница отдала на нужды организаций миллион фунтов стерлингов (приблизительно $1,25 миллиона). Эти деньги пойдут в фонд поддержки жертв домашнего насилия, а также для помощи бездомным.Хотя свой поступок Роулинг и «посвятила» годовщине битвы за Хогвартс, но обратила внимание фанатов на неуместность обсуждения смертей вымышленных персонажей в это трудное время. По словам создательницы романов о волшебниках, сейчас куда важнее помнить о реальной опасности, которую несет пандемия коронавируса.Кроме финансовой поддержки для нуждающихся, Джоан Роулинг оказывает психологическую поддержку всем сидящим на карантине фанатам. Это писательница делает посредством сайта о вселенной Гарри Поттера, на котором есть множество игр и квестов для поклонников всех возрастов, чтобы те нашли чем себя занять во время вынужденной самоизоляции.