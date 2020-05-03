«В честь битвы за Хогвартс»: Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность
Джоан Роулинг отдала миллион фунтов стерлингов на благотворительные нужды. По словам британской писательницы, сделать вклад в фонд поддержки жертв домашнего насилия и помощи бездомным она решила «в честь битвы за Хогвартс».
Годовщину сражения за Хогвартс фанаты вселенной Гарри Поттера отмечают ежегодно 2 мая. Согласно книге о приключениях юного волшебника и его друзей, это событие имело место в 1998 году, поэтому сейчас поклонники фэнтези празднуют 22-летие со дня защиты школы магии от темных сил.
Автор хроники приключений Гарри Поттера Джоан Роулинг решила к важной для почитателей ее творчества дате приурочить крупное пожертвование на благотворительность. Британская писательница отдала на нужды организаций миллион фунтов стерлингов (приблизительно $1,25 миллиона). Эти деньги пойдут в фонд поддержки жертв домашнего насилия, а также для помощи бездомным.
Хотя свой поступок Роулинг и «посвятила» годовщине битвы за Хогвартс, но обратила внимание фанатов на неуместность обсуждения смертей вымышленных персонажей в это трудное время. По словам создательницы романов о волшебниках, сейчас куда важнее помнить о реальной опасности, которую несет пандемия коронавируса.
Кроме финансовой поддержки для нуждающихся, Джоан Роулинг оказывает психологическую поддержку всем сидящим на карантине фанатам. Это писательница делает посредством сайта о вселенной Гарри Поттера, на котором есть множество игр и квестов для поклонников всех возрастов, чтобы те нашли чем себя занять во время вынужденной самоизоляции.
Годовщину сражения за Хогвартс фанаты вселенной Гарри Поттера отмечают ежегодно 2 мая. Согласно книге о приключениях юного волшебника и его друзей, это событие имело место в 1998 году, поэтому сейчас поклонники фэнтези празднуют 22-летие со дня защиты школы магии от темных сил.
Автор хроники приключений Гарри Поттера Джоан Роулинг решила к важной для почитателей ее творчества дате приурочить крупное пожертвование на благотворительность. Британская писательница отдала на нужды организаций миллион фунтов стерлингов (приблизительно $1,25 миллиона). Эти деньги пойдут в фонд поддержки жертв домашнего насилия, а также для помощи бездомным.
Хотя свой поступок Роулинг и «посвятила» годовщине битвы за Хогвартс, но обратила внимание фанатов на неуместность обсуждения смертей вымышленных персонажей в это трудное время. По словам создательницы романов о волшебниках, сейчас куда важнее помнить о реальной опасности, которую несет пандемия коронавируса.
Кроме финансовой поддержки для нуждающихся, Джоан Роулинг оказывает психологическую поддержку всем сидящим на карантине фанатам. Это писательница делает посредством сайта о вселенной Гарри Поттера, на котором есть множество игр и квестов для поклонников всех возрастов, чтобы те нашли чем себя занять во время вынужденной самоизоляции.
Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:03