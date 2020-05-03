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«В честь битвы за Хогвартс»: Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность

Джоан Роулинг отдала миллион фунтов стерлингов на благотворительные нужды. По словам британской писательницы, сделать вклад в фонд поддержки жертв домашнего насилия и помощи бездомным она решила «в честь битвы за Хогвартс».

Годовщину сражения за Хогвартс фанаты вселенной Гарри Поттера отмечают ежегодно 2 мая. Согласно книге о приключениях юного волшебника и его друзей, это событие имело место в 1998 году, поэтому сейчас поклонники фэнтези празднуют 22-летие со дня защиты школы магии от темных сил.

Автор хроники приключений Гарри Поттера Джоан Роулинг решила к важной для почитателей ее творчества дате приурочить крупное пожертвование на благотворительность. Британская писательница отдала на нужды организаций миллион фунтов стерлингов (приблизительно $1,25 миллиона). Эти деньги пойдут в фонд поддержки жертв домашнего насилия, а также для помощи бездомным.

Хотя свой поступок Роулинг и «посвятила» годовщине битвы за Хогвартс, но обратила внимание фанатов на неуместность обсуждения смертей вымышленных персонажей в это трудное время. По словам создательницы романов о волшебниках, сейчас куда важнее помнить о реальной опасности, которую несет пандемия коронавируса.

Кроме финансовой поддержки для нуждающихся, Джоан Роулинг оказывает психологическую поддержку всем сидящим на карантине фанатам. Это писательница делает посредством сайта о вселенной Гарри Поттера, на котором есть множество игр и квестов для поклонников всех возрастов, чтобы те нашли чем себя занять во время вынужденной самоизоляции.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:03

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