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Названы отказавшиеся поднимать цены в России автомобильные бренды

Названы автомобильные бренды, которые отказались увеличивать ценники на свою продукцию для рынка России. В марте представители отделения BMW Group сообщили о сохранении рекомендованной стоимости для моделей собственного производства на прежнему уровне, невзирая на более сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса.
Названы отказавшиеся поднимать цены в России автомобильные бренды

Немецкая компания заморозила цену импортированных транспортных средств, которые уже поставлены на склады дилеров в РФ либо пребывают на этапе поставки из любых стран мира. Премиальная марка Lexus также сохранила существующий уровень цен на новые авто до конца мая. Это включает продление действующих акций и специальных предложений. Аналогичное решение утвердила её материнская компания Toyota. Японский бренд сохранил ценники на модели до конца месяца в комплексе с предложениями по выгодной для покупателя кредитной ставке и условиями для трейд-ин. В компании Chery сообщили, что не намерены проводить пересмотр цены в ближайшем времени.

Марка Skoda не дала никаких гарантий сдерживания роста стоимости своих авто, но сохранила на том же уровне ценник для компактного Rapid нового поколения. Заказы на этот лифтбек бренд принимает с марта. Покупатели в зависимости от комплектации должны отдать за новинку 792 тысячи – 1,17 млн рублей. LADA изначально готовилась увеличить ценники 1 апреля, мотивируя это существующими тенденциями автомобильного рынка России. При этом на текущий момент планов по новому росту цен у марки нет. Бренд Isuzu намерен контролировать стоимость своих пикапов модели D-Max, однако это касается только транспорта производства 2019 года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00

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