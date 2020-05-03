Названы отказавшиеся поднимать цены в России автомобильные бренды





Немецкая компания заморозила цену импортированных транспортных средств, которые уже поставлены на склады дилеров в РФ либо пребывают на этапе поставки из любых стран мира. Премиальная марка Lexus также сохранила существующий уровень цен на новые авто до конца мая. Это включает продление действующих акций и специальных предложений. Аналогичное решение утвердила её материнская компания Toyota. Японский бренд сохранил ценники на модели до конца месяца в комплексе с предложениями по выгодной для покупателя кредитной ставке и условиями для трейд-ин. В компании Chery сообщили, что не намерены проводить пересмотр цены в ближайшем времени.Марка Skoda не дала никаких гарантий сдерживания роста стоимости своих авто, но сохранила на том же уровне ценник для компактного Rapid нового поколения. Заказы на этот лифтбек бренд принимает с марта. Покупатели в зависимости от комплектации должны отдать за новинку 792 тысячи – 1,17 млн рублей. LADA изначально готовилась увеличить ценники 1 апреля, мотивируя это существующими тенденциями автомобильного рынка России. При этом на текущий момент планов по новому росту цен у марки нет. Бренд Isuzu намерен контролировать стоимость своих пикапов модели D-Max, однако это касается только транспорта производства 2019 года.