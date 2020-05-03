Украинский журналист Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов во Львове
Журналист из Украины Остап Дроздов поделился подробностями того, как умышленно вводил в заблуждение русскоязычных туристов, с которыми сталкивался во Львове. В рамках собственного YouTube-канала блогер высказал мнение, что гражданам, не владеющие украинским языком, следует сразу разворачиваться и “ехать на вокзал”.
По словам Дроздова, если во Львове говорящие на русском туристы спрашивали у него дорогу, то он отправлял их по ложному пути в другой конец города. Таким образом он следовал собственному правилу, “обманывая” граждан Украины, которые не владеют госязыком. Журналист не так давно признавался, что считает соотечественников “болванами”, а жители Донбасса для него сравнимы с животными. Блогер убежден, что русскоязычное население в стране должно “исчезнуть как вид”.
С июля прошлого года в государстве действует закон, устанавливающий украинский язык в качестве государственного почти во всех сферах жизни.
По словам Дроздова, если во Львове говорящие на русском туристы спрашивали у него дорогу, то он отправлял их по ложному пути в другой конец города. Таким образом он следовал собственному правилу, “обманывая” граждан Украины, которые не владеют госязыком. Журналист не так давно признавался, что считает соотечественников “болванами”, а жители Донбасса для него сравнимы с животными. Блогер убежден, что русскоязычное население в стране должно “исчезнуть как вид”.
С июля прошлого года в государстве действует закон, устанавливающий украинский язык в качестве государственного почти во всех сферах жизни.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:51