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Украинский журналист Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов во Львове

Журналист из Украины Остап Дроздов поделился подробностями того, как умышленно вводил в заблуждение русскоязычных туристов, с которыми сталкивался во Львове. В рамках собственного YouTube-канала блогер высказал мнение, что гражданам, не владеющие украинским языком, следует сразу разворачиваться и “ехать на вокзал”.
Украинский журналист Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов во Львове

По словам Дроздова, если во Львове говорящие на русском туристы спрашивали у него дорогу, то он отправлял их по ложному пути в другой конец города. Таким образом он следовал собственному правилу, “обманывая” граждан Украины, которые не владеют госязыком. Журналист не так давно признавался, что считает соотечественников “болванами”, а жители Донбасса для него сравнимы с животными. Блогер убежден, что русскоязычное население в стране должно “исчезнуть как вид”.

С июля прошлого года в государстве действует закон, устанавливающий украинский язык в качестве государственного почти во всех сферах жизни.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:51

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