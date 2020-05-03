Украинский журналист Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов во Львове





По словам Дроздова, если во Львове говорящие на русском туристы спрашивали у него дорогу, то он отправлял их по ложному пути в другой конец города. Таким образом он следовал собственному правилу, “обманывая” граждан Украины, которые не владеют госязыком. Журналист не так давно признавался, что считает соотечественников “болванами”, а жители Донбасса для него сравнимы с животными. Блогер убежден, что русскоязычное население в стране должно “исчезнуть как вид”.С июля прошлого года в государстве действует закон, устанавливающий украинский язык в качестве государственного почти во всех сферах жизни.