«Пусть хранят вас ангелы»: Любовь Толкалина взяла в руки гитару ради медиков и священников

Знаменитость рассказала подписчикам, что впервые в жизни спела под этот музыкальный инструмент. Также она заявила, что посвящает песню всем медикам и священникам, которые в настоящее время противостоят китайскому коронавирусу. Любовь Толкалина попросила их «потерпеть еще» и соблюдать самоизоляцию. Многие фолловеры пришли в восторг от навыков кумира. В комментариях подписчики похвалили артистку за ее исполнение и ее доброту.В подписи к сюжету не обошлось и без комплиментов по поводу внешности. Как отметили поклонники, звезда «находится в гармонии с собой». Другие юзеры назвали актрису «шедевральной». Толкалина часто радует аудиторию в блоге своими талантами и размышлениями. Некоторое время назад она показала ролик, на котором учится старинной профессии звонарь.