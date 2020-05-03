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«Пусть хранят вас ангелы»: Любовь Толкалина взяла в руки гитару ради медиков и священников

Любовь Толкалина взяла в руки гитару, исполнив песню для медиков и священников, борющихся с COVID-19. Соответствующую публикацию актриса разместила в Instagram.
«Пусть хранят вас ангелы»: Любовь Толкалина взяла в руки гитару ради медиков и священников

Знаменитость рассказала подписчикам, что впервые в жизни спела под этот музыкальный инструмент. Также она заявила, что посвящает песню всем медикам и священникам, которые в настоящее время противостоят китайскому коронавирусу. Любовь Толкалина попросила их «потерпеть еще» и соблюдать самоизоляцию. Многие фолловеры пришли в восторг от навыков кумира. В комментариях подписчики похвалили артистку за ее исполнение и ее доброту.

В подписи к сюжету не обошлось и без комплиментов по поводу внешности. Как отметили поклонники, звезда «находится в гармонии с собой». Другие юзеры назвали актрису «шедевральной». Толкалина часто радует аудиторию в блоге своими талантами и размышлениями. Некоторое время назад она показала ролик, на котором учится старинной профессии звонарь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:48

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