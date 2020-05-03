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Ученые: Гигантские эллиптические галактики не могут выступать в роли колыбелей высокоразвитых цивилизаций

Ученые описали галактики, в которых предположительно может присутствовать жизнь. В гигантских эллиптических скоплениях невозможно найти высокоразвитые технологические цивилизации.
Ученые: Гигантские эллиптические галактики не могут выступать в роли колыбелей высокоразвитых цивилизаций

Подобные исследования проводятся регулярно. По данным работы, датированной 2015 годом, теоретически в подобных галактиках вероятность появления жизни и развития её до разумной цивилизации в 10 тысяч раз больше, если сравнивать с условиями спиральных звёздных скоплений. Согласно словам авторов статьи, это имеет отношение к наличию в эллиптических структурах намного большего количества звёзд, а дополнительным критерием является относительно низкий процент сверхновых светил, способных уничтожить планеты вокруг себя.

Дэниел Уитмир уверен, что указанное исследование не согласуется с правилом заурядности, известного как принцип Коперника. В соответствии с последним, в случае отсутствия доказательств противоположного мнения объект либо его характеристики нужно считать типичным для собственного класса. Астрофизик подчеркнул, что исторически такой подход давал возможность несколько раз совершить предсказание совершенно новых физических явлений. Исаак Ньютон смог с его помощью просчитать примерное расстояние до звезды Сириус, считая, что Солнце представляет собой типичное светило. При этом ученый провёл сравнение яркости двух космических тел.

«Иными словами, по какой причине мы не живем в гигантской эллиптической галактике? Считаю это серьезным знаком. Всякий раз, когда вы осознаёте, что выделяетесь и являетесь нетипичным в определённой системе данных, это говорит о проблеме принципа заурядности», — сообщил Уитмир.


Астрофизик считает невозможным появление жизни в эллиптических галактиках из-за наличия в них смертельной радиации, возникшей в момент формирования звёздного скопления. В начальном этапе развития они прошли через период создания сверхновых и квазаров. Отличие эволюции таких галактик от Млечного Пути могло привести к полному уничтожению любых обитаемых планет. Ввиду низкой скорости звездообразования появление новой жизни ученый считает почти невозможным сценарием. Астрофизик призывает искать ее в спиральных галактиках, подобных Млечному Пути.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:54

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