Эксперт Марат Сафиулин назвал признаки финансового мошенничества





Сафиулин назвал первым негативным сигналом наличие сверхвысоких показателей доходности, которые обещают от вложений. При готовности предоставить вкладчикам 35% годовых либо больше, эксперт не рекомендует связываться с инициаторами финансового проекта. Сафиулин добавил, что одним из ключевых критериев для добросовестной организации становится наличие официального разрешения на сбор инвестиций у граждан, выданного Центробанком РФ.Эксперт подчеркнул, что ненадёжными структурами могут оказаться брокерские компании, банки, организации страхования, кредитные учреждения и фонды пенсионного накопления. Сафиулин добавил, что на рынке РФ исключительно банковские вклады имеют достаточно устойчивую защиту от потери финансовых средств. Он призвал проявлять осторожность во время работы с иностранными компаниями. Лицензии последних должны проверяться на онлайн-порталах финансовых регуляторов государств, на которые они дают ссылку, говоря о разрешении на ведение деятельности по сбору средств.