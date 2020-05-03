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Эксперт Марат Сафиулин назвал признаки финансового мошенничества

Марат Сафиулин рассказал о методах, которые позволят гражданам избежать схем мошенников, нацеленных на их капитал. Эксперт входит в состав специалистов проекта Минфина РФ по увеличению финансовой грамотности.
Эксперт Марат Сафиулин назвал признаки финансового мошенничества

Сафиулин назвал первым негативным сигналом наличие сверхвысоких показателей доходности, которые обещают от вложений. При готовности предоставить вкладчикам 35% годовых либо больше, эксперт не рекомендует связываться с инициаторами финансового проекта. Сафиулин добавил, что одним из ключевых критериев для добросовестной организации становится наличие официального разрешения на сбор инвестиций у граждан, выданного Центробанком РФ.

Эксперт подчеркнул, что ненадёжными структурами могут оказаться брокерские компании, банки, организации страхования, кредитные учреждения и фонды пенсионного накопления. Сафиулин добавил, что на рынке РФ исключительно банковские вклады имеют достаточно устойчивую защиту от потери финансовых средств. Он призвал проявлять осторожность во время работы с иностранными компаниями. Лицензии последних должны проверяться на онлайн-порталах финансовых регуляторов государств, на которые они дают ссылку, говоря о разрешении на ведение деятельности по сбору средств.

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Экономика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:41

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