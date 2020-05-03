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«Что же с ним стало»: Андрей Губин сильно постарел и осунулся

За последнее время Андрей Губин сильно постарел и осунулся. После просмотра новой публикацией певца в Instagram поклонники были удивлены внешним видом кумира.
«Что же с ним стало»: Андрей Губин сильно постарел и осунулся

Новые фотографии знаменитости опубликованы на фанатской странице. На днях Губин отметил свое 46-летие и посетилПодмосковье, чтобы навестить близких друзей. Речь идет о композиторе Ульяне Каракоз. В гости артист отправился вместе с музыкальным продюсером Тарасом Ващищыным, который часто рассказывал публике новости из жизни исполнителя хита «Мальчик-бродяга». По словам представителя, в скором времени его подопечный планирует вернуться на российскую сцену, а сейчас он занимается написанием новых треков и работает над пластинкой.

Тем не менее внешний вид кумира привел некоторых его подписчиков в шок. Как отметили поклонники, звезде эстрады еще нет и 50 лет, но он уже выглядит довольно старым. Другие фолловеры выразили свое сочувствие Губину и написали, что «время беспощадно».

Певец ушел со сцены более 10 лет назад из-за проблем со здоровьем. Как выяснилось, он испытывал сильные боли в левой стороне лица.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:36

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