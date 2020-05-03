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Доктор Комаровский рассказал о своих действиях в случае заражения коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что будет делать, если заболеет коронавирусом. Собственный алгоритм действий телеведущий раскрыл на своей странице в Instagram.

Подписчики поинтересовались у доктора Комаровского, что он, имея личный опыт, будет делает в случае, если появятся симптомы коронавируса. Эксперт ответил, что в первую очередь не будет появляться лично на работе, но с женой общаться не перестанет, поскольку контакта исключить не сможет. В случае заражения он намерен оставаться дома и смотреть кино, а также слушать аудиокниги и работать. Для повышения иммунитета Евгений Комаровский будет есть фрукты, а также пить много жидкости, например, чай и компоты. Дальнейшие действия будут зависеть от симптоматики, например, при больном горле он позволит себе леденцы, а при повышении температуры – парацетамол.

Доктор Комаровский посоветовал не повышать температуру в комнате больного человека выше 20 градусов тепла. Также многое зависит от влажности в помещении, а нормой для него стало 50-55%. Эксперт откажется от популярных сейчас препаратов против коронавируса, например, хлорохина, сумамеда, азитромицина и даже цинка, сделав выбор в пользу обильного питья и фруктов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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