АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Кадони об обсуждении Малышевой гениталий в прямом эфире: «Я еще психологически не дозрел»

Влад Кадони высказался по поводу специфики передачи «Жить здорово!». По мнению ведущего шоу «Дом-2», он еще «психологически не дозрел» до того, чтобы обсуждать в прямом эфире гениталии, как это под силу Малышевой.
Кадони об обсуждении Малышевой гениталий в прямом эфире: «Я еще психологически не дозрел»

Ведущий телестройки находится на заслуженном отдыхе, но не думать о своей работе у него не выходит. Даже в отпуске Кадони активно ведет свои аккаунты в соцсетях и размышляет: в какой передаче он еще мог бы реализовать свой потенциал. Найти ответ на этот нелегкий вопрос молодому человеку помог специальный виртуальный «фильтр», выбирающий шоу в случайном порядке. Как ни странно, даже спустя несколько попыток воспользоваться программой, она все так же рекомендовала шоумену «Жить здорово!».

Выбор такого специфичного шоу крайне удивил Влада Кадони. Ведущий «Дома-2» признался, что к такому повороту был явно не готов, ведь передача о здоровье слишком уж неоднозначная. С работой Елены Малышевой, по признанию самого шоумена, он боится попросту не справиться. Обсуждать в прямом эфире гениталии с «серьезными лицами» кажется мужчине за гранью его способностей, хотя, возможно, это только вопрос самодисциплины.

В любом случае, Кадони считает, что до роли ведущего «Жить здорово!» он еще «психологически не дозрел». Именно поэтому лучше оставить такую работу профессионалам своего дела.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Что же с ним стало»: Андрей Губин сильно постарел и…
Доктор Комаровский рассказал о своих действиях в случае заражения…
Кадони об обсуждении Малышевой гениталий в прямом эфире: «Я еще психологически не…
Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о…
«Вас всех ждет приятный сюрприз»: Степаненко заинтриговала фанатов изменениями в шоу после майских…
В Осетии местные жители сожгли сотовую антенну из-за страха…
Учёные доказали, что коронавирус не передаётся половым…
Учёные: Брусничный сок способен снижать артериальное…
«Сильно изменились?»: Поклонники опубликовали архивное фото Лизы и Гарри…
Волочкова лишилась парика во время показа странного…
Блогер MelAnnett: «Участница моего марафона уменьшила талию на 21…
В Госдуме отставку Дариги Назарбаевой сравнили с «громом среди ясного…
Милош Бикович спрятался от COVID-19 в монастыре у…
Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима…
Актриса Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали…
Социологи выяснили, чем займутся россияне после отмена…
Адвокат Юлия Вербицкая: «У Федосеевой-Шукшиной кроме квартир в России есть недвижимость в Болгарии и…
МИД Казахстана опроверг обвинения в разработке биологического…
Компания Sony Pictures собирается экранизировать серию книг "Ужастики" Роберта…
Поклонники исполнили кавер на песню Агутина «Ты вернешься когда-нибудь…
В России предлагают ввести «иммунные паспорта» для переболевших…
Чехова призналась, что соскучилась по мужскому…
Учёные: Женщинам дышится тяжелее по сравнению с мужчинами из-за разницы в анатомии дыхательных…
«Я думала о другом мужчине»: Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с…
Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к гражданам…
Эксперты рассказали о трёх важных традициях королевской семьи…
«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь…
Врачи предупредили, что огурцы могут провоцировать развитие…
Просмотреть все новости