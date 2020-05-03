Кадони об обсуждении Малышевой гениталий в прямом эфире: «Я еще психологически не дозрел»

Ведущий телестройки находится на заслуженном отдыхе, но не думать о своей работе у него не выходит. Даже в отпуске Кадони активно ведет свои аккаунты в соцсетях и размышляет: в какой передаче он еще мог бы реализовать свой потенциал. Найти ответ на этот нелегкий вопрос молодому человеку помог специальный виртуальный «фильтр», выбирающий шоу в случайном порядке. Как ни странно, даже спустя несколько попыток воспользоваться программой, она все так же рекомендовала шоумену «Жить здорово!».Выбор такого специфичного шоу крайне удивил Влада Кадони. Ведущий «Дома-2» признался, что к такому повороту был явно не готов, ведь передача о здоровье слишком уж неоднозначная. С работой Елены Малышевой, по признанию самого шоумена, он боится попросту не справиться. Обсуждать в прямом эфире гениталии с «серьезными лицами» кажется мужчине за гранью его способностей, хотя, возможно, это только вопрос самодисциплины.В любом случае, Кадони считает, что до роли ведущего «Жить здорово!» он еще «психологически не дозрел». Именно поэтому лучше оставить такую работу профессионалам своего дела.