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Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о коронавирусе

Западные спецслужбы обвиняют КНР в намеренной ликвидации информации о коронавирусе для сокрытия своей причастности. Подчеркивается, что власти скрывали доказательства появления вспышки инфекции, вызывающей болезнь COVID-19.
Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о коронавирусе

Зарубежные издания сообщают, что спецслужбы собрали досье объёмом 15 страниц, в котором приведены аргументы в поддержку высказанной версии. Отмечается, что в КНР принуждали врачей молчать либо «исчезнуть». При этом доказательства существования коронавируса в лабораториях были уничтожены, а биоматериалы для разработки вакцины не предоставлялись.

По информации Daily Telegraph, Китай в первых числах декабря минувшего года получил доказательства касательно способности инфекции передаваться от одного человека к другому, но отрицал данный факт вплоть до 20 января 2020-го. Аналогичное обвинение выдвигается против ВОЗ. Авторы статьи сообщают, что имеются определённые расхождения в отношении места возникновения вируса. Австралия уверена, что он появился на рыбном рынке, придерживаясь версии властей КНР, но в США говорят о разработке опасного коронавируса в одной из лаборатории города Ухань.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:18

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