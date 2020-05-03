Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о коронавирусе





Зарубежные издания сообщают, что спецслужбы собрали досье объёмом 15 страниц, в котором приведены аргументы в поддержку высказанной версии. Отмечается, что в КНР принуждали врачей молчать либо «исчезнуть». При этом доказательства существования коронавируса в лабораториях были уничтожены, а биоматериалы для разработки вакцины не предоставлялись.По информации Daily Telegraph, Китай в первых числах декабря минувшего года получил доказательства касательно способности инфекции передаваться от одного человека к другому, но отрицал данный факт вплоть до 20 января 2020-го. Аналогичное обвинение выдвигается против ВОЗ. Авторы статьи сообщают, что имеются определённые расхождения в отношении места возникновения вируса. Австралия уверена, что он появился на рыбном рынке, придерживаясь версии властей КНР, но в США говорят о разработке опасного коронавируса в одной из лаборатории города Ухань.