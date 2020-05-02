Блогер MelAnnett: «Участница моего марафона уменьшила талию на 21 сантиметр»
Анна Мельникова, она же в мире блогов MelAnnett, каждый день превращает своих подписчиц в здоровых женщин, возвращает им их красоту и молодость. Анна знает, как сделать спину здоровой, убрать второй подбородок, помочь похудеть и решить некоторые хронические проблемы. Сегодня она рассказала нам про свои авторские марафоны, собственные тренировки, занятия на валике с мужем и даже про суд за авторские права.
Расскажи, как тебе пришла идея создать авторские марафоны? Что стало началом пути?
Восемь лет назад, после первых родов, я увидела свою фотографию в профиль. Это было неожиданно неприятно. Я из тех людей, которые любят себя. Мне повезло родиться в семье любящих родителей. С самого детства мне привили, что я – высшая ценность. И вдруг на фото я вижу себя – сутулая «красавица» с вдовьим горбом и вторым подбородком. Видите, да?
С этого начались мои изменения. Я стала изучать и пробовать на себе все доступные методики, начиная с тех, которые известны миру сотни лет. И постепенно отражение в зеркале менялось в самую лучшую сторону. Но самое главное – я стала чувствовать себя лучше! Одним из первых в моем арсенале появился валик. Я оценила его действенность и стала записывать видео для таких же, как и я, только что родивших молодых женщин. Это получило неожиданно много восторженных откликов. Так родился мой блог.
Каждый день ты помогаешь множеству женщин обрести здоровье, вернуть молодость и красоту. Какие самые удивительные результаты были у девушек, прошедших твои марафоны? На что способен «чудо»-валик?
Когда я стала получать первые результаты, свои и моих подписчиков, я поняла – валик и правда «Чудо». Сегодня, в моем магазине натуральной косметики, есть даже соответствующий раздел «Чудо-валик», «Чудо-банки». Если говорить про результаты, то они все прекрасны: поднятие почек, избавление от болей в критические дни, хронических болей в спине, выравнивание прикуса, улучшение зрения, уменьшение талии до двадцати одного сантиметра и многое другое. Валик без преувеличения творит чудеса!
У тебя несколько марафонов. Чем они отличаются друг от друга и как девушке понять, какой выбрать?
«Базовый марафон» – это то, что должна пройти каждая женщина (в любом возрасте). Это основа здоровья, молодости и красоты. Фактически, это основа основ. Базовый марафон – уникальный набор обязательных упражнений. Как сейчас модно говорить: «MUST». Так что начинать нужно с «Базового».
Некоторые заходят на сайт и не понимают значение волшебных слов, которые фигурируют в марафонах: «банки», «валики» и т. д. Расскажи, что есть что и как они помогают вернуть естественную красоту?
О, это не просто волшебные слова. Это действительно волшебные предметы. А если каждая из нас научится правильно и регулярно ими пользоваться, результаты в виде изменений во внешности и в самочувствии не заставят долго ждать. Базовый марафон не требует дополнительных вложений. Даже валик не обязательно приобретать, его можно скрутить из полотенца.
А какие упражнения входят именно в твою ежедневную рутину?
Все. Каждое мое утро начинается с гимнастики в клубе «Очумелые ручки». Я делаю упражнения в режиме «онлайн» с моими «клубничками»: показываю, рассказываю, объясняю. Что касается моих марафонцев, то здесь после прохождения «Базового марафона», каждый составляет для себя индивидуальную программу. Но база на шею, прыжки и валик – это обязательный минимум.
P.S. Клуб «Очумелые ручки» – на моем сайте melannett.ru
Ты учишь свою семью упражнениям? Как дочки и муж относятся к чудо-валикам?
Конечно! Мариша, старшая дочь, и Марфа даже проводят онлайн-гимнастику для деток. Насмотрелись на меня и стали детскими коучами. 30 – 40 минут в прямом эфире они показывают упражнения, а дети с другой стороны экрана повторяют. По обратной связи, которую получаем, мы знаем, что нашу гимнастику любят и ждут и сами дети, и их родители. Пока это происходит раз в неделю, но, думаю, мы будем делать эфиры чаще. А муж уже много лет вместе со мной лежит на валике.
На твоём «YouTube»-канале огромное количество упражнений. Тебе помогают со съёмкой, если да, то кто?
Как правило, упражнения я записываю сама. Но если речь идет про специальные съемки, то, да, у меня есть команда, которая работает со мной.
Как тебе пришла идея создать шоу «СмелоНет» на «YouTube»?
Мне очень хочется, чтобы про волшебников знало как можно больше людей. Это мастера своего дела, талантливые, глубоко разбирающиеся в теме, несущие огромную пользу, способные менять людей и мир к лучшему! Вокруг меня уже много лет формируется невероятная по мощности команда. И я очень хочу рассказывать про этих людей.
Будут ли новые выпуски интервью?
Конечно! Впереди насыщенная программа!
Ты планируешь новые марафоны?
У меня огромные планы. Готовлю два новых марафона: «Золотой марафон» и «Марафон для беременных». И самым активным образом развиваю свой Бьюти-клуб «Очумелые ручки». Я сделаю всех людей здоровыми и красивыми!
Расскажи, как тебе пришла идея создать авторские марафоны? Что стало началом пути?
Восемь лет назад, после первых родов, я увидела свою фотографию в профиль. Это было неожиданно неприятно. Я из тех людей, которые любят себя. Мне повезло родиться в семье любящих родителей. С самого детства мне привили, что я – высшая ценность. И вдруг на фото я вижу себя – сутулая «красавица» с вдовьим горбом и вторым подбородком. Видите, да?
С этого начались мои изменения. Я стала изучать и пробовать на себе все доступные методики, начиная с тех, которые известны миру сотни лет. И постепенно отражение в зеркале менялось в самую лучшую сторону. Но самое главное – я стала чувствовать себя лучше! Одним из первых в моем арсенале появился валик. Я оценила его действенность и стала записывать видео для таких же, как и я, только что родивших молодых женщин. Это получило неожиданно много восторженных откликов. Так родился мой блог.
Каждый день ты помогаешь множеству женщин обрести здоровье, вернуть молодость и красоту. Какие самые удивительные результаты были у девушек, прошедших твои марафоны? На что способен «чудо»-валик?
Когда я стала получать первые результаты, свои и моих подписчиков, я поняла – валик и правда «Чудо». Сегодня, в моем магазине натуральной косметики, есть даже соответствующий раздел «Чудо-валик», «Чудо-банки». Если говорить про результаты, то они все прекрасны: поднятие почек, избавление от болей в критические дни, хронических болей в спине, выравнивание прикуса, улучшение зрения, уменьшение талии до двадцати одного сантиметра и многое другое. Валик без преувеличения творит чудеса!
У тебя несколько марафонов. Чем они отличаются друг от друга и как девушке понять, какой выбрать?
«Базовый марафон» – это то, что должна пройти каждая женщина (в любом возрасте). Это основа здоровья, молодости и красоты. Фактически, это основа основ. Базовый марафон – уникальный набор обязательных упражнений. Как сейчас модно говорить: «MUST». Так что начинать нужно с «Базового».
Некоторые заходят на сайт и не понимают значение волшебных слов, которые фигурируют в марафонах: «банки», «валики» и т. д. Расскажи, что есть что и как они помогают вернуть естественную красоту?
О, это не просто волшебные слова. Это действительно волшебные предметы. А если каждая из нас научится правильно и регулярно ими пользоваться, результаты в виде изменений во внешности и в самочувствии не заставят долго ждать. Базовый марафон не требует дополнительных вложений. Даже валик не обязательно приобретать, его можно скрутить из полотенца.
А какие упражнения входят именно в твою ежедневную рутину?
Все. Каждое мое утро начинается с гимнастики в клубе «Очумелые ручки». Я делаю упражнения в режиме «онлайн» с моими «клубничками»: показываю, рассказываю, объясняю. Что касается моих марафонцев, то здесь после прохождения «Базового марафона», каждый составляет для себя индивидуальную программу. Но база на шею, прыжки и валик – это обязательный минимум.
P.S. Клуб «Очумелые ручки» – на моем сайте melannett.ru
Ты учишь свою семью упражнениям? Как дочки и муж относятся к чудо-валикам?
Конечно! Мариша, старшая дочь, и Марфа даже проводят онлайн-гимнастику для деток. Насмотрелись на меня и стали детскими коучами. 30 – 40 минут в прямом эфире они показывают упражнения, а дети с другой стороны экрана повторяют. По обратной связи, которую получаем, мы знаем, что нашу гимнастику любят и ждут и сами дети, и их родители. Пока это происходит раз в неделю, но, думаю, мы будем делать эфиры чаще. А муж уже много лет вместе со мной лежит на валике.
На твоём «YouTube»-канале огромное количество упражнений. Тебе помогают со съёмкой, если да, то кто?
Как правило, упражнения я записываю сама. Но если речь идет про специальные съемки, то, да, у меня есть команда, которая работает со мной.
Как тебе пришла идея создать шоу «СмелоНет» на «YouTube»?
Мне очень хочется, чтобы про волшебников знало как можно больше людей. Это мастера своего дела, талантливые, глубоко разбирающиеся в теме, несущие огромную пользу, способные менять людей и мир к лучшему! Вокруг меня уже много лет формируется невероятная по мощности команда. И я очень хочу рассказывать про этих людей.
Будут ли новые выпуски интервью?
Конечно! Впереди насыщенная программа!
Ты планируешь новые марафоны?
У меня огромные планы. Готовлю два новых марафона: «Золотой марафон» и «Марафон для беременных». И самым активным образом развиваю свой Бьюти-клуб «Очумелые ручки». Я сделаю всех людей здоровыми и красивыми!
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:22