Блогер MelAnnett: «Участница моего марафона уменьшила талию на 21 сантиметр»





Восемь лет назад, после первых родов, я увидела свою фотографию в профиль. Это было неожиданно неприятно. Я из тех людей, которые любят себя. Мне повезло родиться в семье любящих родителей. С самого детства мне привили, что я – высшая ценность. И вдруг на фото я вижу себя – сутулая «красавица» с вдовьим горбом и вторым подбородком. Видите, да?С этого начались мои изменения. Я стала изучать и пробовать на себе все доступные методики, начиная с тех, которые известны миру сотни лет. И постепенно отражение в зеркале менялось в самую лучшую сторону. Но самое главное – я стала чувствовать себя лучше! Одним из первых в моем арсенале появился валик. Я оценила его действенность и стала записывать видео для таких же, как и я, только что родивших молодых женщин. Это получило неожиданно много восторженных откликов. Так родился мой блог.Когда я стала получать первые результаты, свои и моих подписчиков, я поняла – валик и правда «Чудо». Сегодня, в моем магазине натуральной косметики, есть даже соответствующий раздел «Чудо-валик», «Чудо-банки». Если говорить про результаты, то они все прекрасны: поднятие почек, избавление от болей в критические дни, хронических болей в спине, выравнивание прикуса, улучшение зрения, уменьшение талии до двадцати одного сантиметра и многое другое. Валик без преувеличения творит чудеса!«Базовый марафон» – это то, что должна пройти каждая женщина (в любом возрасте). Это основа здоровья, молодости и красоты. Фактически, это основа основ. Базовый марафон – уникальный набор обязательных упражнений. Как сейчас модно говорить: «MUST». Так что начинать нужно с «Базового».Некоторые заходят на сайт и не понимают значение волшебных слов, которые фигурируют в марафонах: «банки», «валики» и т. д. Расскажи, что есть что и как они помогают вернуть естественную красоту?О, это не просто волшебные слова. Это действительно волшебные предметы. А если каждая из нас научится правильно и регулярно ими пользоваться, результаты в виде изменений во внешности и в самочувствии не заставят долго ждать. Базовый марафон не требует дополнительных вложений. Даже валик не обязательно приобретать, его можно скрутить из полотенца.Все. Каждое мое утро начинается с гимнастики в клубе «Очумелые ручки». Я делаю упражнения в режиме «онлайн» с моими «клубничками»: показываю, рассказываю, объясняю. Что касается моих марафонцев, то здесь после прохождения «Базового марафона», каждый составляет для себя индивидуальную программу. Но база на шею, прыжки и валик – это обязательный минимум.P.S. Клуб «Очумелые ручки» – на моем сайте melannett.ruКонечно! Мариша, старшая дочь, и Марфа даже проводят онлайн-гимнастику для деток. Насмотрелись на меня и стали детскими коучами. 30 – 40 минут в прямом эфире они показывают упражнения, а дети с другой стороны экрана повторяют. По обратной связи, которую получаем, мы знаем, что нашу гимнастику любят и ждут и сами дети, и их родители. Пока это происходит раз в неделю, но, думаю, мы будем делать эфиры чаще. А муж уже много лет вместе со мной лежит на валике.Как правило, упражнения я записываю сама. Но если речь идет про специальные съемки, то, да, у меня есть команда, которая работает со мной.Мне очень хочется, чтобы про волшебников знало как можно больше людей. Это мастера своего дела, талантливые, глубоко разбирающиеся в теме, несущие огромную пользу, способные менять людей и мир к лучшему! Вокруг меня уже много лет формируется невероятная по мощности команда. И я очень хочу рассказывать про этих людей.Конечно! Впереди насыщенная программа!У меня огромные планы. Готовлю два новых марафона: «Золотой марафон» и «Марафон для беременных». И самым активным образом развиваю свой Бьюти-клуб «Очумелые ручки». Я сделаю всех людей здоровыми и красивыми!