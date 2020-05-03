«Вас всех ждет приятный сюрприз»: Степаненко заинтриговала фанатов изменениями в шоу после майских праздников

Общение с Ольгой Бузовой не прошло для Елены Степаненко даром – после него юмористка решила стать более открытой для публики и завела аккаунт в Instagram. Теперь артистка делится с подписчиками, которых меньше чем за неделю набралось около 17 тысяч, снимками и роликами со своего шоу.В недавней публикации, которая была посвящена передаче «Еще не вечер!», Степаненко рассказала о некоторых грядущих в шоу изменениях. Бывшая супруга Петросяна не уточняла, что именно должно произойти после майских праздников, однако успокоила фолловеров заявлением о «приятном сюрпризе». По словам юмористки, на выходных в программе телепередач ее шоу нет, но это не стоит расценивать как тревожный знак. После «каникул» звезда вернется на экраны и снова будет общаться в прямом эфире с известными людьми.Также Елена Степаненко поинтересовалась у подписчиков, кого бы они хотели видеть в ее студии, и сразу получила множество «предложений». Фанаты юмористки порекомендовали ей пригласить Ани Лорак, Гарика Мартиросяна, Ларису Долину, Валерия Меладзе, Николая Баскова и многих других представителей отечественной эстрады.