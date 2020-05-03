В Осетии местные жители сожгли сотовую антенну из-за страха "чипирования"





По словам главы региона Вячеслава Битарова, некоторые лица в разных странах продолжают отрицать опасность заражения вирусом. Местные жители придумали свою версию события, связанную с жизнью в резервации, где их будут облучать с помощью 5G.Такая информация звучала на митинге во Владикавказе, так что реакция населения не заставила долго ждать. На данный момент жители селения сидят без связи, а также просят главу быстрее решить данную проблему.