В Осетии местные жители сожгли сотовую антенну из-за страха "чипирования"
Жители из селения Ногир в Осетии остались без связи. Они сожгли сотовую антенну, так как испугались "чипирования", связанного с коронавирусом.
По словам главы региона Вячеслава Битарова, некоторые лица в разных странах продолжают отрицать опасность заражения вирусом. Местные жители придумали свою версию события, связанную с жизнью в резервации, где их будут облучать с помощью 5G.
Такая информация звучала на митинге во Владикавказе, так что реакция населения не заставила долго ждать. На данный момент жители селения сидят без связи, а также просят главу быстрее решить данную проблему.
По словам главы региона Вячеслава Битарова, некоторые лица в разных странах продолжают отрицать опасность заражения вирусом. Местные жители придумали свою версию события, связанную с жизнью в резервации, где их будут облучать с помощью 5G.
Такая информация звучала на митинге во Владикавказе, так что реакция населения не заставила долго ждать. На данный момент жители селения сидят без связи, а также просят главу быстрее решить данную проблему.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00