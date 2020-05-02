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«Сильно изменились?»: Поклонники опубликовали архивное фото Лизы и Гарри Галкиных

Поклонники детей Аллы Пугачевой опубликовали архивное фото Лизы и Гарри Галкиных. На снимке малышам нет еще и года, и различить их можно разве что по цветовой палитре одежды и аксессуарам.
«Сильно изменились?»: Поклонники опубликовали архивное фото Лизы и Гарри Галкиных

Для сравнения со снимком, сделанным в младенчестве, ведущие фан-аккаунт двойняшек Пугачевой и Галкина, добавили свежий кадр детей. Это дало возможность поклонникам посмотреть, как они изменились за последние годы, и насколько все еще похожи между собой.

Фолловеры отметили, что сейчас разница между внешностью брата и сестры разительна, но, когда они были маленькими, различить детей было сложно. Даже на архивном фото заметно, насколько похожи Лиза и Гарри, а некоторым фанатам двойняшек вообще показалось, что только цветовая палитра одежды дает возможность понять где кто находится.

Подписчики фан-страницы Лизы Галкиной также отметили, что девочка с возрастом становится все более похожей на свою мать, при том что ее брат – «вылитый Максим». Фолловеры также отметили, что малыши растут не только красивыми, но еще и смышлеными, поэтому звездам вдвойне есть чем гордиться.

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Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00

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