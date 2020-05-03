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Учёные доказали, что коронавирус не передаётся половым путём

Международная группа учёных провела исследование, в ходе которого смогла доказать, что коронавирус не способен передаваться половым путем. Однако необходимо учитывать, что COVID-19 можно заразиться через поцелуи.

Учёные проанализировали образцы спермы 34 мужчин из Китая, которые переболели COVID-19, однако ни в одном из них не обнаружили следов вируса. Эксперты утверждают, заражение таким способом маловероятно. «Нами исследовано больше 30 образцов спермы и не выявлен коронавирус. Мы можем сделать вывод, что данное открытие является очень важным», - сообщил Джеймс М. Хотлинг, один из авторов научной работы.

Он также добавил, в случае передачи вируса половым путем необходимо учитывать неминуемые последствия как для профилактики болезней, так и для длительного репродуктивного здоровья человека. Медик заявил, исследователи не ставили целью убедить американцев поскорее наладить свою половую жизнь, поскольку необходимо учитывать, что коронавирусная инфекция может передаваться через слюну и поэтому необходимо повременить с поцелуями. Также нужно учитывать, что признаки болезни проявляются не сразу, а только спустя некоторое время, по этой причине свидания во время вспышки коронавируса являются опасными.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00

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