Волочкова лишилась парика во время показа странного танца

Анастасия Волочкова намного креативнее подходит к вопросу развлечения своей публики, чем большинство селебритиз. Балерина не боится показаться странной или смешной. Так в новом видео, опубликованном звездой в Instagram, артистка приложила все усилия, чтобы удивить фолловеров.Ролик начинается с того, что одна из приятельниц Волочковой играет на белом рояле, из-за которого внезапно начинают появляться ноги балерины, обутые в белые шлепанцы. После возле инструмента появляется «вся» знаменитость. Она начинает двигаться в такт музыке, комментируя происходящее, как «Каждый сходит с ума по-своему».Хореографическая импровизация плавно перетекает в позирование на софе, а также демонстрацию пышного парика соломенного оттенка. Искусственную «шевелюру» Анастасия Волочкова с улыбкой швыряет в оператора, снимающего это неоднозначное действо на камеру.В подписи к посту балерина написала, что эта запись – не более, чем «спонтанная веселая встреча с друзьями». Свое же поведение в кадре артистка объяснила желанием «делиться позитивом» и не унывать даже во время карантина.