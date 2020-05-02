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Волочкова лишилась парика во время показа странного танца

Обвиненная в алкоголизме Даной Борисовой Анастасия Волочкова решила порадовать поклонников странным танцем, призванным поднять им настроение. В ходе хореографической импровизации балерина демонстрировала ноги из-за рояля, а после швырнула в оператора парик.
Волочкова лишилась парика во время показа странного танца

Анастасия Волочкова намного креативнее подходит к вопросу развлечения своей публики, чем большинство селебритиз. Балерина не боится показаться странной или смешной. Так в новом видео, опубликованном звездой в Instagram, артистка приложила все усилия, чтобы удивить фолловеров.

Ролик начинается с того, что одна из приятельниц Волочковой играет на белом рояле, из-за которого внезапно начинают появляться ноги балерины, обутые в белые шлепанцы. После возле инструмента появляется «вся» знаменитость. Она начинает двигаться в такт музыке, комментируя происходящее, как «Каждый сходит с ума по-своему».

Хореографическая импровизация плавно перетекает в позирование на софе, а также демонстрацию пышного парика соломенного оттенка. Искусственную «шевелюру» Анастасия Волочкова с улыбкой швыряет в оператора, снимающего это неоднозначное действо на камеру.

В подписи к посту балерина написала, что эта запись – не более, чем «спонтанная веселая встреча с друзьями». Свое же поведение в кадре артистка объяснила желанием «делиться позитивом» и не унывать даже во время карантина.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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