Учёные: Брусничный сок способен снижать артериальное давление





Специалисты исследовали свойства полифенолов брусничного сока. Во время эксперимента они добавляли различное количество напитка в рацион 3 групп подопытных мышей, имеющих высокое АД. При этом эксперты отметили, после завершения периода от 8 до 10 недель данные группы продемонстрировали значительное снижение пика АД. Учёные пришли к выводу, что употребление большого количества полифенолов уменьшает скачки давления.По этой причине финские специалисты призывают использовать брусничный сок в рационе. По словам экспертов, добавление большого количества напитка в меню подопытных крыс не провоцирует побочные эффекты. Благодаря данному заключению можно сделать вывод, что брусничный сок - самый безопасный для длительного использования в рационе питания. Однако эксперты намерены провести дополнительные исследования этого вопроса.