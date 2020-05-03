АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Учёные: Брусничный сок способен снижать артериальное давление

Учёные рассказали о полезных свойствах брусничного сока. Оказывается, при его употреблении можно снизить артериальное давление.

Специалисты исследовали свойства полифенолов брусничного сока. Во время эксперимента они добавляли различное количество напитка в рацион 3 групп подопытных мышей, имеющих высокое АД. При этом эксперты отметили, после завершения периода от 8 до 10 недель данные группы продемонстрировали значительное снижение пика АД. Учёные пришли к выводу, что употребление большого количества полифенолов уменьшает скачки давления.

По этой причине финские специалисты призывают использовать брусничный сок в рационе. По словам экспертов, добавление большого количества напитка в меню подопытных крыс не провоцирует побочные эффекты. Благодаря данному заключению можно сделать вывод, что брусничный сок - самый безопасный для длительного использования в рационе питания. Однако эксперты намерены провести дополнительные исследования этого вопроса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Брусничный сок способен снижать артериальное…
«Сильно изменились?»: Поклонники опубликовали архивное фото Лизы и Гарри…
Волочкова лишилась парика во время показа странного…
Блогер MelAnnett: «Участница моего марафона уменьшила талию на 21…
В Госдуме отставку Дариги Назарбаевой сравнили с «громом среди ясного…
Милош Бикович спрятался от COVID-19 в монастыре у…
Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима…
Актриса Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали…
Социологи выяснили, чем займутся россияне после отмена…
Адвокат Юлия Вербицкая: «У Федосеевой-Шукшиной кроме квартир в России есть недвижимость в Болгарии и…
МИД Казахстана опроверг обвинения в разработке биологического…
Компания Sony Pictures собирается экранизировать серию книг "Ужастики" Роберта…
Поклонники исполнили кавер на песню Агутина «Ты вернешься когда-нибудь…
В России предлагают ввести «иммунные паспорта» для переболевших…
Чехова призналась, что соскучилась по мужскому…
Учёные: Женщинам дышится тяжелее по сравнению с мужчинами из-за разницы в анатомии дыхательных…
«Я думала о другом мужчине»: Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с…
Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к гражданам…
Эксперты рассказали о трёх важных традициях королевской семьи…
«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь…
Врачи предупредили, что огурцы могут провоцировать развитие…
«Я тоже хорошая»: Дочь певицы Юлии Началовой Вера начала улыбаться спустя год после смерти…
Ученые рассказали, как вылечить кашель с помощью аниса, фенхеля и…
«Некоторые в кадр норовят войти»: Валерия пожаловалась на мешающего ей тренироваться…
Ученые: Малина сможет защитить от онкологических заболеваний крови без вреда для…
Во Франции обнаружили первый случай инфицирования кошки…
«Женская месть - страшная вещь»: Рудковская рассказала о проблемах в семье друга из-за…
Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга…
Просмотреть все новости