В Госдуме отставку Дариги Назарбаевой сравнили с «громом среди ясного неба»





2 мая стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев лишил полномочий старшую дочь экс-президента государства Нурсултана Назарбаева. Как отметил Константин Затулин, в Госдуме всем интересно, что предложат Дариге Назарбаевой взамен. Возможно, речь идет об «увольнении по всем статьям» и означает, что «медовый год» во взаимоотношениях с Токаевым и Назарбаевым окончен. Против бывшего спикера сената Казахстана политик ничего не имеет, но ее главной целью было представлять отца на высоком госпосту. Депутат предполагает, что теперь в кругах казахских властей наблюдаются значительные перемены.Константин Затулин рассказал, что после того, как Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия, появились версии о приемниках в лице старшей дочери или племянника.