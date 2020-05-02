Милош Бикович спрятался от COVID-19 в монастыре у брата

Милош Бикович решил провести карантин с семьей и поэтому на период пандемии коронавируса вернулся в Сербию. Чтобы собрать всех родных под одной крышей, знаменитости пришлось прибегнуть к действиям, нарушающим правила поведения во время пандемии.Причиной стало то, что мать актера находится в группе риска из-за возраста, и в соответствии с мерами, принятыми правительством страны, не должна выходить из дома до 4 мая. Чтобы обойти этот запрет, звезда кино тайно отвез родительницу в монастырь, где игуменом служит его старший брат. Благодаря этому Биковичу удалось самоизолироваться вместе со своими близкими, не ставя их здоровье под угрозу и не меняя привычный образ жизни родственника-священнослужителя.Помимо этого, Милош Бикович решил приобрести недвижимость в районе монастыря Йованья, что рядом с Валево. Артист купил дом поблизости от обители, построенной еще в XV веке, и теперь пытается сделать его пригодным для жизни.Также актер посвящает время, освободившееся из-за остановки съемок, для работы над собой. Он осваивает профессию сценариста благодаря онлайн-курсам, много читает, а также смотрит классику мирового кинематографа.