АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Милош Бикович спрятался от COVID-19 в монастыре у брата

Звезда «Холопа» Милош Бикович нашел радикальное решение для самоизоляции: актер вместе с матерью спрятались от пандемии COVID-19 в монастыре. Кроме того, артист купил дом поблизости от обители, где его брат служит игуменом.

Милош Бикович решил провести карантин с семьей и поэтому на период пандемии коронавируса вернулся в Сербию. Чтобы собрать всех родных под одной крышей, знаменитости пришлось прибегнуть к действиям, нарушающим правила поведения во время пандемии.

Причиной стало то, что мать актера находится в группе риска из-за возраста, и в соответствии с мерами, принятыми правительством страны, не должна выходить из дома до 4 мая. Чтобы обойти этот запрет, звезда кино тайно отвез родительницу в монастырь, где игуменом служит его старший брат. Благодаря этому Биковичу удалось самоизолироваться вместе со своими близкими, не ставя их здоровье под угрозу и не меняя привычный образ жизни родственника-священнослужителя.

Помимо этого, Милош Бикович решил приобрести недвижимость в районе монастыря Йованья, что рядом с Валево. Артист купил дом поблизости от обители, построенной еще в XV веке, и теперь пытается сделать его пригодным для жизни.

Также актер посвящает время, освободившееся из-за остановки съемок, для работы над собой. Он осваивает профессию сценариста благодаря онлайн-курсам, много читает, а также смотрит классику мирового кинематографа.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Госдуме отставку Дариги Назарбаевой сравнили с «громом среди ясного…
Милош Бикович спрятался от COVID-19 в монастыре у…
Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима…
Актриса Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали…
Социологи выяснили, чем займутся россияне после отмена…
Адвокат Юлия Вербицкая: «У Федосеевой-Шукшиной кроме квартир в России есть недвижимость в Болгарии и…
МИД Казахстана опроверг обвинения в разработке биологического…
Компания Sony Pictures собирается экранизировать серию книг "Ужастики" Роберта…
Поклонники исполнили кавер на песню Агутина «Ты вернешься когда-нибудь…
В России предлагают ввести «иммунные паспорта» для переболевших…
Чехова призналась, что соскучилась по мужскому…
Учёные: Женщинам дышится тяжелее по сравнению с мужчинами из-за разницы в анатомии дыхательных…
«Я думала о другом мужчине»: Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с…
Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к гражданам…
Эксперты рассказали о трёх важных традициях королевской семьи…
«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь…
Врачи предупредили, что огурцы могут провоцировать развитие…
«Я тоже хорошая»: Дочь певицы Юлии Началовой Вера начала улыбаться спустя год после смерти…
Ученые рассказали, как вылечить кашель с помощью аниса, фенхеля и…
«Некоторые в кадр норовят войти»: Валерия пожаловалась на мешающего ей тренироваться…
Ученые: Малина сможет защитить от онкологических заболеваний крови без вреда для…
Во Франции обнаружили первый случай инфицирования кошки…
«Женская месть - страшная вещь»: Рудковская рассказала о проблемах в семье друга из-за…
Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга…
Сенатор Валерий Рязанский предложил россиянам отложить отпуск за границей в 2020…
Названы самые бессмысленные и опасные гаджеты для…
«В ее компании царил страх»: Рустам Юлбарисов рассказал о работе под началом Елены…
В Сети появилось фото прототипа…
Просмотреть все новости