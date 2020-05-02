Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима самоизоляции

Для танца Деми Мур и Брюс Уиллис выбрали одинаковые наряды, состоящие из комбинезонов, и принялись повторять движения друг за другом. На видео можно увидеть, как дочь Таллула присоединилась к зажигательным танцам., — отметила дочь Брюса Уиллиса.Неожиданное воссоединение актёрской пары привело в восторг поклонников и они отметили хорошее настроение артистов., — прокомментировали публикацию поклонники звезд.