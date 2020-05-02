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Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима самоизоляции

Дочь Деми Мур и Брюс Уиллис Румер в микроблоге в Instagram опубликовала видео, на котором бывшие супруги решили станцевать. Пара под одной крышей с детьми соблюдает режим самоизоляции.
Брюс Уиллис и Деми Мур станцевали во время соблюдения режима самоизоляции

Для танца Деми Мур и Брюс Уиллис выбрали одинаковые наряды, состоящие из комбинезонов, и принялись повторять движения друг за другом. На видео можно увидеть, как дочь Таллула присоединилась к зажигательным танцам. «Обратите внимание на то, где мы находимся», — отметила дочь Брюса Уиллиса.

Неожиданное воссоединение актёрской пары привело в восторг поклонников и они отметили хорошее настроение артистов. «Мне не известно, что у вас происходит, но я рада, что у вас всё хорошо», «Брюс и Деми навсегда», «Продолжайте и дальше танцевать», — прокомментировали публикацию поклонники звезд.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:37

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