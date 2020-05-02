Актриса Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали коронавирус

По словам Татьяны Васильевой, у нее поднялась температура и начался сильный кашель. При этом, на протяжении месяца она соблюдала самоизоляцию, поэтому даже не подозревает, каким образом могла заразиться коронавирусной инфекцией. Актриса вызвала карету «скорой помощи», после чего ее диагноз подтвердился. Пока решение о госпитализации Татьян Васильевой не принято. Возможно, звезда фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» будет проходить лечение в домашнем режиме.Издание Deita.ru, которое ссылается на данные сингапурских ученых, написало, что пандемия коронавируса в РФ закончится, вероятнее всего, в августе. Согласно последним статистическим сведениям, в России COVID-19 заразились свыше 124 тысяч человек. Побороть болезнь удалось примерно 15 тысячам пациентов.