Социологи выяснили, чем займутся россияне после отмена самоизоляции





Большинство людей собираются устроить прогулки в парке или по городу после отмены режима социального дистанцирования, который был введен из-за вспышки COVID-19. Социологи отметили, что так в списке лидеров у россиян значатся встречи и объятия с родными (25-26%).От 16% до 20% респондентов планируют пойти в парикмахерскую, а от 6 до 9% — посетят ресторан или кафе. Больше 5% россиян собираются отправиться в музей или кинотеатр. Больше 4% запишутся в салон красоты на косметические процедуры.