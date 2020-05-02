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Адвокат Юлия Вербицкая: «У Федосеевой-Шукшиной кроме квартир в России есть недвижимость в Болгарии и Финляндии»

По словам адвоката Юлии Вербицкой, у Лидии Федосеевой-Шукшиной помимо квартир в России есть также недвижимость в Болгарии и Финляндии. На данный момент большинство жилплощади документально принадлежат членам семьи артистки, но юрист работает над решением этого вопроса.
Адвокат Юлия Вербицкая: «У Федосеевой-Шукшиной кроме квартир в России есть недвижимость в Болгарии и Финляндии»

Одна из квартир, о которой стало известно после выхода в эфир шоу «Секрет на миллион», на данный момент оформлена на помощника Бари Алибасова. Федосеева-Шукшина уже не раз просила супруга вернуть ее собственность, решив этот вопрос документально, но музыкант пока игнорирует слова жены.

Кроме этого жилья у актрисы имеется еще четыре, - и это только на территории России. Среди них квартира на улице Бочкарева, где звезда «12 стульев» когда-то проживала с Василием Шукшиным. Она ранее была приватизирована знаменитостью и ее дочерью Ольгой, а после перешла во владение Марии Шукшиной и Анны Трегубенко (внучки).

На деньги, вырученные от продажи дачи второго мужа, Лидия Федосеева-Шукшина приобрела жилплощадь в Шуе и Сергиевом Посаде. Сейчас в одной из этих квартир живет внук актрисы Василий.

Апартаменты в Болгарии звезда отечественного кино купила вместе с дочерью Марией, которой они теперь и принадлежат. По словам артистки, иногда она наведывается туда, но не проводит много времени. Эта недвижимость в семье «для отдыха».

В квартире Федосеевой-Шукшиной в Санкт-Петербурге теперь живет ее дочь Ольга, а жилплощадью в Финляндии распоряжается внучка Анна. Дачи же по своему прямому назначению актриса и ее семья используют редко – фактически они просто простаивают.

Сейчас адвокат знаменитости Юлия Вербицкая работает над тем, чтобы решить вопросы, связанные с правом собственности на всю жилплощадь, сейчас или ранее принадлежавшую Шукшиной. По словам юриста, многое нужно «оформить надлежащим образом», чтобы ни у кого из родственников актрисы, а также у нее самой, не осталось претензий в отношении недвижимого имущества.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:13

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