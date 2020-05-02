МИД Казахстана опроверг обвинения в разработке биологического оружия





На сайте МИД Казахстана указано, что государство не ведет никаких исследований, направленных против других стран. Однако внешнеполитическое ведомство заявило, что биологическая безопасность является ключевым звеном общей системы нацбезопасности.Ранее стало известно о том, что британское и российское правительства составили совместный документ, призванный урегулировать вопросы использования биологического оружия. Эта проблема будет обсуждаться в ходе совещания стран, которые являются участниками КБТО. Ратифицировали и присоединились к конвенции 170 государств, а также республика Тайвань. Не подписали данное соглашение 16 стран мира.