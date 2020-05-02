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Компания Sony Pictures собирается экранизировать серию книг "Ужастики" Роберта Стайна

Студии Sony Pictures TV и Scholastic Entertainment планируют экранизировать культовую серию книг Роберта Лоуренса Стайна «Ужастики». Авторы создают сценарии, учитывая предпочтения будущих зрителей.

Легендарная история станет основой нового сериала. Продюсером проекта является Нил Х. Мориц. его ранние работы включали полнометражные фильмы, снятые по романам. Первая премьера «Ужастиков» прошла в 2015 году. Спустя 3 года мир увидел продолжение приключений героев на Хэллоуин.

Айоль Луккезе, являющийся президентом и директором по стратегическому развитию Scholastic Entertainment, сообщил, что студия готова работать и экранизировать одну из самых известных серий книг. Издание Deadline отмечает, авторы сценариев подробно прописывают сюжетные линии. Для них очень важно учитывать предпочтение современных молодых людей при создании фильма. По мотивам книг Р.Л.Стайна было создано большое количество сюжетов. К примеру, сериал «Мурашки» 90 годов пришелся по душе зрителям. Картину посвятили детям, которые сталкиваются с паранормальными явлениями.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:54

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