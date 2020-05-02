Поклонники исполнили кавер на песню Агутина «Ты вернешься когда-нибудь снова»
Леонид Агутин в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором поклонники исполнили кавер на его песню «Ты вернешься когда-нибудь снова». Композиция пришлась звезде по душе и он назвал её славной.
Группа Supermotiv совместно с участницей группы MUVI Катей записала кавер на песню Леонида Агутина. Стоит отметить, что сделали музыканты это удаленно, не нарушая режима самоизоляции. Знаменитый исполнитель заметил творчество поклонников и выразил слова благодарности за то, что они создали актуальную во времена карантина композицию.
Подписчики певца сравнили исполнение песни с другой группой «Pentatonix», которая также прославилась исполнением хитов а капелла. «Такое позитивное исполнение. Спасибо вам!», «Supermotive - это команда, которая заряжает людей позитивной энергией. Они дарят нам радость», «Такой «русский Pentatonix», - прокомментировали публикацию поклонники артиста. Не остались в стороне и российские знаменитости. Так, певица Лолита Милявская и актриса Елена Подкаминская с помощью эмодзи выразили своё восхищение группой Supermotiv.
Группа Supermotiv совместно с участницей группы MUVI Катей записала кавер на песню Леонида Агутина. Стоит отметить, что сделали музыканты это удаленно, не нарушая режима самоизоляции. Знаменитый исполнитель заметил творчество поклонников и выразил слова благодарности за то, что они создали актуальную во времена карантина композицию.
Подписчики певца сравнили исполнение песни с другой группой «Pentatonix», которая также прославилась исполнением хитов а капелла. «Такое позитивное исполнение. Спасибо вам!», «Supermotive - это команда, которая заряжает людей позитивной энергией. Они дарят нам радость», «Такой «русский Pentatonix», - прокомментировали публикацию поклонники артиста. Не остались в стороне и российские знаменитости. Так, певица Лолита Милявская и актриса Елена Подкаминская с помощью эмодзи выразили своё восхищение группой Supermotiv.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:47