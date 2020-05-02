Поклонники исполнили кавер на песню Агутина «Ты вернешься когда-нибудь снова»

Группа Supermotiv совместно с участницей группы MUVI Катей записала кавер на песню Леонида Агутина. Стоит отметить, что сделали музыканты это удаленно, не нарушая режима самоизоляции. Знаменитый исполнитель заметил творчество поклонников и выразил слова благодарности за то, что они создали актуальную во времена карантина композицию.Подписчики певца сравнили исполнение песни с другой группой «Pentatonix», которая также прославилась исполнением хитов а капелла., - прокомментировали публикацию поклонники артиста. Не остались в стороне и российские знаменитости. Так, певица Лолита Милявская и актриса Елена Подкаминская с помощью эмодзи выразили своё восхищение группой Supermotiv.