В России предлагают ввести «иммунные паспорта» для переболевших COVID-19





Глава Роспотребнадзора считает, что идея «сама по себе хороша». Однако Анна Попова считает, что внедрять в жизнь данную инициативу пока слишком рано, так как ученые не до конца изучили стойкость иммунитета к коронавирусной инфекции. Вначале нужно убедиться, настолько долго «запись в иммунном паспорте будет оставаться актуальной».Аналогичную идею обсуждает британское, немецкое и американское правительства. В середине прошлого месяца в Китае было принято решение выдавать справки, которые свидетельствуют об отсутствии COVID-19. Такие документы постояльцы предъявляют при заселении в отели Пекина.