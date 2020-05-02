В России предлагают ввести «иммунные паспорта» для переболевших COVID-19
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, в России предлагают ввести «иммунные паспорта» для тех пациентов, которые переболели COVID-19. Такой документ будут иметь люди, у которых выработались антитела.
Глава Роспотребнадзора считает, что идея «сама по себе хороша». Однако Анна Попова считает, что внедрять в жизнь данную инициативу пока слишком рано, так как ученые не до конца изучили стойкость иммунитета к коронавирусной инфекции. Вначале нужно убедиться, настолько долго «запись в иммунном паспорте будет оставаться актуальной».
Аналогичную идею обсуждает британское, немецкое и американское правительства. В середине прошлого месяца в Китае было принято решение выдавать справки, которые свидетельствуют об отсутствии COVID-19. Такие документы постояльцы предъявляют при заселении в отели Пекина.
Глава Роспотребнадзора считает, что идея «сама по себе хороша». Однако Анна Попова считает, что внедрять в жизнь данную инициативу пока слишком рано, так как ученые не до конца изучили стойкость иммунитета к коронавирусной инфекции. Вначале нужно убедиться, настолько долго «запись в иммунном паспорте будет оставаться актуальной».
Аналогичную идею обсуждает британское, немецкое и американское правительства. В середине прошлого месяца в Китае было принято решение выдавать справки, которые свидетельствуют об отсутствии COVID-19. Такие документы постояльцы предъявляют при заселении в отели Пекина.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:36