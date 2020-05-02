Чехова призналась, что соскучилась по мужскому вниманию

42-летняя Анфиса Чехова в отличие от многих других отечественных звезд шоу-бизнеса, не увлеклась на карантине участием во многочисленных челленджах. Артистка пошла иным путем, выбрав для себя более творческое хобби. Телеведущая начала активно вести Instagram-рубрику #анфисиныстихомысли, в которой публикует стихи собственного сочинения.Не стал исключением и новый пост Чеховой. В нем знаменитость разместила свое новое произведение, которое дало подписчикам понять, насколько сильно их любимица соскучилась за мужским вниманием, пребывая на карантине. В стихах ведущая «Секса с Анфисой Чеховой» призвала лирического героя «залайкать ее до предела», или же «заласкать». В целом, свое стихотворение телезвезда посвятила реальным и виртуальным отношениям, их отличиям и преимуществам.К поэтическому откровению Чехова добавила и не менее провокационные фото, на которых позировала в нижнем белье с бокалом молока. Снимки артистки вызвали бурную реакцию ее подписчиков, которые принялись тут же «залайкивать» звезду, как она и просила. При этом многие из фолловеров не ограничились только «нажатием на сердечко», но и написали немало хвалебных комментариев, посвященных стихам знаменитости.