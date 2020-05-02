Учёные: Женщинам дышится тяжелее по сравнению с мужчинами из-за разницы в анатомии дыхательных путей





В опытах приняли участие женщины и мужчины, занимающиеся физическими упражнениями, увеличивая нагрузку. При этом им приходилось дышать обычным воздухом или гелиево-кислородной смесью. Добровольцы получали одинаковое количество кислорода не зная о том, чем они дышат. Усилия, которые участники прилагали во время физической нагрузки, измерялись с помощью устройства, улавливающего напряжение пищевода.Вдыхая смесь гелия и оксигена люди обоих полов прикладывают одинаковые усилия, поскольку смесь газов не очень плотная и не увеличивает нагрузку на дыхательные пути. Во время вдыхания обычного воздуха дыхательные пути женщин испытывали напряжение по причине анатомического строения. В результате эксперимента эксперты сделали вывод, что мужчины обладают широкими дыхательными путями и им легче вдыхать обычный воздух, а женщины должны напрягать их для поступления кислорода в легкие. Согласно предположению специалистов, результаты исследования помогут при разработке курса лечения болезней дыхательной системы, к примеру, пневмонии или астмы.