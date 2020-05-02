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«Я думала о другом мужчине»: Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с Кожуховым

Юля Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с Романом Кожуховым. По словам участницы «Дома-2», все время она думала о другом мужчине, с которым состоит в переписке.
«Я думала о другом мужчине»: Белая рассказала о своих мыслях во время свидания с Кожуховым

То, что Роман Кожухов испытывает симпатию к Белой, стало неожиданностью для всех участников проекта, включая саму девушку. Она до последнего не знала, к кому на свидание едет, и была шокирована, увидев на месте встречи коллегу по проекту. Участница «Дома-2» призналась, что с одной стороны получила удовольствие от «выхода в свет», так как соскучилась за мужским вниманием, с другой же – теплых чувств к партнеру у нее так и не возникло.

Помимо этого, на протяжении всего свидания с Кожуховым Юля Белая думала о другом мужчине, с которым состоит в переписке. По словам девушки, интернет-собеседник успел ее заинтересовать настолько, что мысли были только о нем. При этом участница телестройки старается держать чувства в узде и мыслить трезво, понимая, что единственное связующее звено между ней и другом сейчас – это только слова.

Говорить о том, сложатся ли у нее отношения, пока рано, ведь судить о серьезности партнера можно только по его поступкам. В связи с пандемией и ограничениями в возможности путешествовать, «взрослый, ответственный и состоявшийся» мужчина пока доказать свои намерения на практике не может. Именно поэтому жительница Острова Любви все еще считает себя свободной женщиной, которая вправе ходить на свидания и выбирать.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:13

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