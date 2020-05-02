Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к гражданам России





В середине апреля во время совещания с постоянными членами Совфеда глава РФ сообщил о том, что все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, будут перенесены. Из-за распространения коронавирусной инфекции парад в честь 75-летия победы в ВОВ пришлось отменить. По словам Владимира Путина, шествие «Бессмертного полка» обязательно состоится в 2020 году, когда угроза COVID-19 минует.В конце прошлого месяца глава России сообщил, что в День Победы в российских городах будут салюты, в также жители страны смогут полюбоваться авиационным парадом. О том, что Владимир Путин обратится к гражданам страны 9 мая, пресс-секретарь сообщил ведущему Павлу Зарубину. Фрагмент интервью Дмитрия Пескова журналист опубликовал в своем микроблоге Instagram.