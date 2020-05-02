Эксперты рассказали о трёх важных традициях королевской семьи Великобритании





Члены королевской семьи не имеют права употреблять уличную еду или фастфуды публично. Иногда можно увидеть, как монаршие особы обедают, дегустируют различные блюда и напитки, однако они не могут посещать рестораны и заказывать любимые деликатесы. Пища, которую должен съесть, член королевской семьи, проходит тщательную проверку. Это сделано для того, чтобы избежать отравления представителя монархии.Каждый член королевской семьи во время какой-либо поездки должен иметь при себе наряд черного цвета. Это можно объяснить тем, что в случае объявления траура он должен быть облачен в черное. Однако в обычной жизни его нельзя носить, поскольку это влияет на настроение общества.Королевским семьям запрещено совершать совместные перелёты. Об этой традиции зачастую забывают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это правило было введено ещё тогда, когда самолеты только появились и часто происходили крушения. Данные традиции введены, чтобы предусмотреть возникновение сложностей при переходе власти от одного монарха к другому.