Эксперты рассказали о трёх важных традициях королевской семьи Великобритании
Каждый представитель королевской семьи Великобритании должен следовать трём важным традициям. Все они предусматривают избегание внезапной кончины монарших особ, поскольку тогда прямых наследников не останется.
Члены королевской семьи не имеют права употреблять уличную еду или фастфуды публично. Иногда можно увидеть, как монаршие особы обедают, дегустируют различные блюда и напитки, однако они не могут посещать рестораны и заказывать любимые деликатесы. Пища, которую должен съесть, член королевской семьи, проходит тщательную проверку. Это сделано для того, чтобы избежать отравления представителя монархии.
Каждый член королевской семьи во время какой-либо поездки должен иметь при себе наряд черного цвета. Это можно объяснить тем, что в случае объявления траура он должен быть облачен в черное. Однако в обычной жизни его нельзя носить, поскольку это влияет на настроение общества.
Королевским семьям запрещено совершать совместные перелёты. Об этой традиции зачастую забывают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это правило было введено ещё тогда, когда самолеты только появились и часто происходили крушения. Данные традиции введены, чтобы предусмотреть возникновение сложностей при переходе власти от одного монарха к другому.
Члены королевской семьи не имеют права употреблять уличную еду или фастфуды публично. Иногда можно увидеть, как монаршие особы обедают, дегустируют различные блюда и напитки, однако они не могут посещать рестораны и заказывать любимые деликатесы. Пища, которую должен съесть, член королевской семьи, проходит тщательную проверку. Это сделано для того, чтобы избежать отравления представителя монархии.
Каждый член королевской семьи во время какой-либо поездки должен иметь при себе наряд черного цвета. Это можно объяснить тем, что в случае объявления траура он должен быть облачен в черное. Однако в обычной жизни его нельзя носить, поскольку это влияет на настроение общества.
Королевским семьям запрещено совершать совместные перелёты. Об этой традиции зачастую забывают принц Уильям и Кейт Миддлтон. Это правило было введено ещё тогда, когда самолеты только появились и часто происходили крушения. Данные традиции введены, чтобы предусмотреть возникновение сложностей при переходе власти от одного монарха к другому.
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:00