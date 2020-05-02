Врачи предупредили, что огурцы могут провоцировать развитие гастрита





Влияние этого зеленого овоща на организм человека зависит от того, какие проблемы есть с внутренними органами. С детства многие знают о том, что огурцы очень полезны, так как улучшают обмен веществ и пищеварение, а калорийность при этом, низкая. На 97% овощ состоит из воды, но также в нем есть и другие компоненты. Сок в значительной степени повышает в желудке кислотность, что может привести к гастриту. Пациентам, у которых диагностировали язву, следует отказаться от употребления огурцов.Людям с проблемами щитовидной железы нельзя есть маринованные овощи. Если переборщить с блюдами из огурцов, то могут появиться заметные отеки под глазами, избавиться от которых будет непросто.С наступлением весны с огурцами нужно быть осторожными из-за присутствия в них нитратов, стимулирующих рост овоща. Чтобы минимизировать опасность, врачи советуют срезать шкурку и по паре сантиметров мякоти с каждой стороны. Лучше всего приобретать домашние огурцы, выращенные без вредных добавок.