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Ученые рассказали, как вылечить кашель с помощью аниса, фенхеля и тмина

В современной медицине во многих сиропах, сборах и каплях используются тмин, анис и фенхель. Ученые рассказали, как с помощью этих растений можно вылечить кашель.

Ученые рассказали, как вылечить кашель с помощью аниса, фенхеля и тмина


Тмин в виде сухих семян и зелени использовали еще в древние времена. Он хорошо сочетается со свеклой, капустой и морковью, а также его добавляют в мясные блюда, чтобы они быстрее переварились. В народной медицине тмин используется как потогонное и антисептическое средство. Применяют как отвар, который настаивают и процеживают (на стакан кипятка 20 грамм семян тмина, пить по столовой ложке трижды в день).

Анис часто используют в виде пряности, он также обладает лечебными свойствами. Растение способно уменьшить одышку и оказывает отхаркивающий эффект. Эксперты советуют растолочь чайную ложку семян и настоять в стакане кипятка 20 минут. Эту дозу надо разделить на четыре приема и пить перед едой.

Фенхель получил название анисовый укроп, на вкус он сладкий и жгучий. Зелень часто используются для приготовления различных блюд, а семена в лекарственных сиропах от кашля. Стаканом кипяченой воды необходимо залить две столовых ложки фенхеля, а когда семена настоятся, процедить. При кашле необходимо принимать трижды в день по трети стакана.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:25

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