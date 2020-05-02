Ученые рассказали, как вылечить кашель с помощью аниса, фенхеля и тмина





Тмин в виде сухих семян и зелени использовали еще в древние времена. Он хорошо сочетается со свеклой, капустой и морковью, а также его добавляют в мясные блюда, чтобы они быстрее переварились. В народной медицине тмин используется как потогонное и антисептическое средство. Применяют как отвар, который настаивают и процеживают (на стакан кипятка 20 грамм семян тмина, пить по столовой ложке трижды в день).Анис часто используют в виде пряности, он также обладает лечебными свойствами. Растение способно уменьшить одышку и оказывает отхаркивающий эффект. Эксперты советуют растолочь чайную ложку семян и настоять в стакане кипятка 20 минут. Эту дозу надо разделить на четыре приема и пить перед едой.Фенхель получил название анисовый укроп, на вкус он сладкий и жгучий. Зелень часто используются для приготовления различных блюд, а семена в лекарственных сиропах от кашля. Стаканом кипяченой воды необходимо залить две столовых ложки фенхеля, а когда семена настоятся, процедить. При кашле необходимо принимать трижды в день по трети стакана.