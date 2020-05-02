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«Некоторые в кадр норовят войти»: Валерия пожаловалась на мешающего ей тренироваться Пригожина

Валерия пожаловалась на Иосифа Пригожина, который мешает ей тренироваться, отвлекая от упражнений телефонными разговорами и вопросами. Поведение супруга певица зафиксировала на видео, снимая ролик о занятиях спортом дома.

Валерия, несмотря на вынужденную самоизоляцию, не забывает о необходимости держать себя в форме и регулярно практикует силовые и кардио упражнения. О том, как именно и чем занимается певица, она сообщает поклонникам посредством Instagram, где публикует видео своих занятий спортом. Так неделю назад артистка демонстрировала, как приседает с гирей, а теперь решила показать подписчикам тренировку мышц пресса.

В коротком ролике видно, как Валерия активно занимается под «аккомпанемент» Иосифа Пригожина, разговаривающего с кем-то по телефону. Голос продюсера слышно на протяжении всего видео, а на части его супруга певицы еще и видно. Знаменитость не обратил внимание на то, что жена снимает свою тренировку, и «засветился» в кадре, зайдя спросить что-то у избранницы.

В комментариях к публикации поклонники Валерии отметили, что их бы разозлило подобное поведение второй половины, поэтому певица является просто «образцом самодисциплины» не только в отношении занятий спортом, но и благодаря своей выдержке. Иосифа Пригожина все назвали «лентяем с телефоном», ловящим хайп на тренировках спутницы жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:17

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